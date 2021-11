Kamničanke v pričakovanju Švicark, težko "povratno" delo za Kamničane

"Viteos je zrela ekipa, ki igra zelo dobro odbojko. Pravzaprav so vse igralke prve postave študirale v univerzah v ZDA, zato se njihova igra zelo nagiba k ameriški šoli odbojke, z veliko energije v igri. Prikazati bomo morali resnično dobro igro, če bomo želeli v dveh tekmah iztržiti pozitiven rezultat," je pred sredino prvo tekmo v klubski mikrofon dejal trener Kamničank Gregor Rozman.

"Kar nekaj švicarskih reprezentantk igra v tujih evropskih ligah, poznam tudi nekaj njihovih igralk in daleč od tega, da bi bila švicarska odbojka slaba. Je pa dejstvo, da še vedno razlika med klubsko in reprezentančno in da ima Viteos v svojih vrstah tri Američanke, predvsem obe sprejemalki, Tia Scambray in Kyra Holt sta zelo nevarni v napadu, tretja pa je blokerka Jasmine Gross. V ZDA je študirala tudi hrvaška korektorica Barbara Dapić, ki je njihova četrta tujka, v prvi postavi pa so še podajalka Olivia Wassner, blokerka Samira Sulser in libero Fabiana Mottis. Skratka, ekipa je zelo, zelo dobra," je o švicarski ekipi še dejal Rozman. Tekma se bo v Kamniku začela ob 17. uri.

Španski prvaki prihajajo z lepo prednostjo

Tri ure pozneje bodo pred novo zahtevno preizkušnjo odbojkarji Calcit Volleyja, ki bodo v povratni tekmi prvega kroga pokala CEV gostili lani najboljšo špansko ekipo Guaguas Las Palmas. Ta je na prvi tekmi na Kanarskih otokih pred tednom dni slavil s 3:0 (20, 22, 22). Kamničane v naslednji krog vodi le zmaga s 3:0 ali 3:1, nato pa bodo morali biti boljši še v t. i. zlatem nizu, ki se igra do 15. točke. Španski državni prvaki, ki so v ligi prvakov izpadli v prvem krogu kvalifikacij, so na prvi tekmi dosegli šest asov, ob tem so imeli 11 lastnih napak, na drugi strani so calcitovci v tem elementu igre dosegli le dve točki, imeli pa 16 lastnih napak.

Najbolj pomemben bo sprejem

"Brez vsaj solidnega sprejema bo težko igrali proti njim," pravi Matija Pleško. Foto: Klemen Brumec "Guaguas Las Palmas nas na prvi tekmi ni presenetil z ničimer. Priprava na tekmo je bila dobra, igralci so vedeli, od kje nam preti največja nevarnost. Njihovega kubanskega korektorja Yosvanya Hernandeza Cardonella smo razmeroma dobro zaustavili, več težav pa nam je povzročal Brazilec Magnani Hage, kar je bil eden od razlogov, da se je tekma odvila v korist španske ekipe. Mislim pa, da bo najbolj pomembno, kako bomo razpoloženi na sprejemu, saj bomo brez vsaj solidnega sprejema težko igrali proti njim. 'Side-avte' bomo morali delati dovolj konstantno, vemo pa, da v letošnji sezoni ne blestimo ravno v sprejemu, čeprav mu na treningih posvečamo veliko pozornosti. Upam, da bo sprejem dobro deloval, saj prav tu se lahko vse začne ali pa vse podre," je pred srečanjem s Španci za uradno spletno stran kluba dejal trener Matija Pleško.