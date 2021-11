Kamničani na zahtevno gostovanje z željo osvojiti vsaj dva niza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vsekakor gre za zelo kakovostnega nasprotnika, ki je trenutno v španskem prvenstvu z enim porazom na drugem mestu, le točko za vodilno Almerio. Imajo zelo zanimivo sestavljeno ekipo, v kateri je nekaj Brazilcev, nekaj Kubancev, nekaj španskih reprezentantov in Američan, Matthew Knigge, bloker, ki je zelo dejaven na sredini, tako v bloku kot v napadu. S sodelavcem Gašperjem Ribičem sva proučila njihovo igro, tudi že imava pripravljeno taktiko. Pred odhodom na Kanarske otoke smo si pogledali prvi videoposnetek, v Las Palmasu si bomo še drugega, nato pa se bomo dogovorili, kako se bomo spoprijeli z njimi. Določene možnosti zagotovo imamo, vsekakor se bomo skušali čim bolje pripraviti na njihovo igro in tekmo odigrati po svojih najboljših močeh," je pred odhodom na prvo tekmo prvega kroga pokala CEV v klubski mikrofon dejal trener Calcit Volleyja Matija Pleško.

Kamniška prednost? Neobremenjenost.

Ena od želja kamniških odbojkarjev na prvi tekmi je, da bi osvojili vsaj dva niza, kar bi jim nekoliko olajšalo delo v njihovi dvorani.

"Bi pa lahko bila naša prednost v tem, da gremo v tekmo lahko popolnoma neobremenjeni, saj se od Špancev pričakuje, da bodo tekmo dobili," pravi trener Matija Pleško. Foto: Klemen Brumec

"Vsak niz naj bo zgodba zase. Že nize igralcem drobim na manjše sekvence, da se ne obremenjujejo toliko z rezultatom. Bi pa lahko bila naša prednost v tem, da gremo v tekmo lahko popolnoma neobremenjeni, saj se od Špancev pričakuje, da bodo tekmo dobili. Upam, da bodo naši igralci čim bolj poletni, čim bolj razbremenjeni z rezultatom in da se bodo približali svoji najboljši igri. Če nam bo to uspelo, bo tudi rezultat ugoden za nas," je prepričan trener kamniške ekipe, ki ima tudi že kar nekaj mednarodnih izkušenj, tako da zanje to ne bo nobena neznanka.

"Vsekakor se bo treba potruditi in iz sebe iztisniti maksimum. Las Palmas igra dobro, hitro odbojko, z dobrim sprejemom, tako da je njihovemu organizatorju igre delo olajšano. Veliko uporabljajo tudi sredino, v tranzicijskih žogah pa veliko dela pade na kubanskega korektorja Hernandeza Cardonella, ki je bil v lanski sezoni soigralec našega Danila Pavlovića v Turčiji. Zato bodo morale biti roke naših blokerjev na pravem mestu in upam, da se bo žoga večkrat odbila v njihovo polje," je pred večerno tekmo še dejal Pleško.