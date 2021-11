Kamničani zanesljivo do zmage nad Triglavani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničani so s 3:0 v nizih ugnali Triglav.

Kamničani so s 3:0 v nizih ugnali Triglav. Foto: Klemen Brumec

Šesti krog 1. DOL za moške so odprli odbojkarji Calcit Volley in Triglava. Zmage s 3:0 v nizih so se veselili Kamničani. Preostale tekme bodo v soboto, ko bodo prvaki iz Maribora gostovali pri Krki, neporaženi ACH Volley pa pri Salonitu.