Mariborčani po skromnejšem začetku ugnali Kamničane

Odbojkarji Merkurja Maribora so v domači dvorani Tabor ugnali moštvo Calcita Volleyja s 3:1 (-19, 19, 22, 20). Tekma je štela dvojno, za srednjeevropsko ligo MEVZA in državno prvenstvo.

Državni prvaki so z novimi tremi točkami skočili na vrh prvenstvene lestvice in so v tej sezoni po petih tekmah še neporaženi. Za Calcit je bil to tretji poraz na peti tekmi, zdrsnil pa je na četrto mesto.

Domači so dvoboj v svoji dvorani Tabor začeli zaspano, kar so gosti izkoristili in takoj povedli s 5:0. Prednost so nato povišali na sedem točk (17:10) in kljub nekoliko boljši igri domačih zanesljivo osvojili prvi niz s 25:19.

V drugi niz domači niso vstopili tako neodločno, hitro so povedli s tremi točkami razlike (8:5), a so se Kamničani hitro približali na vsega točko (11:10). Nato pa je sledil delni izid 6:1, s čimer so se državni prvaki odlepili na varno razliko šestih točk. Tudi drugi niz se je končal na 19, a v korist domačih.

Tretji niz so znova bolje začeli Kamničani, ki so povedli s 4:0, nato pa še z 12:5. Štajerci pa se niso dali, grizli v prednost gostov in jih ujeli pri 15:15. Končnica je nato pripadla domačim, ki so na krilih glasnega občinstva prišli do zanesljive prednosti in dobili niz s 25:22.

Foto: Klemen Brumec

V četrtem so nato domači ohranili energijo in bili ves čas korak pred tekmeci. Po uspešnem bloku Janža Janeza Kržiča so povedli z 12:7, a je nato sledila serija treh zaporednih točk Kamničanov in nato še izenačenje na 13:13. Domači so nato strnili vrste in predvsem po zaslugi razpoloženega Žige Donika znova ušli na +5.

Pri domačih je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Libijec Ahmed Ihbajri, Roland Gergye jih je dodal 15. Pri gostih je 15 točk prispeval Jan Klobučar, dve manj pa Miha Bregar.

Mariborčane v rednem petem krogu v soboto čaka še en derbi proti ACH Volleyju, medtem ko bodo Kamničani doma gostili Salonit iz Anhovega.