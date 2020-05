OZS po odpovedi lige narodov: Glede tega res nimamo sreče, a tako je

To, kar je bilo jasno že v četrtek, je danes potrdila tudi Mednarodna odbojkarska federacija (FIVB). "Liga narodov je globalno tekmovanje in čeprav sistem tekmovanja prinaša veliko zadovoljstva igralcem in gledalcem po vsem svetu, prav ta dobra stran VNL v času pandemije predstavlja največje tveganje. Vsekakor bi bilo neprimerno, morda celo neodgovorno, da bi izpeljali tekmovanje, če ne bi mogli zagotoviti varnosti igralcev in drugih udeležencev," je dejal predsednik FIVB, Ary Graca.