Olimpijski plan B

Francoskim odbojkarjem, ki so bili kot gostitelji že uvrščeni na prihodnje olimpijske igre v Parizu, so se pretekli konec tedna pridružili še Američani, Japonci, Poljaki, Kanadčani, Nemci in Brazilci. Slovencem olimpijskih sanj še ni uspelo uresničiti, a verjamejo, da jim bo to uspelo prihodnje leto, ko bodo razdelili zadnjih pet olimpijskih vozovnic.

Konec je 160 dni dolge reprezentančne odbojkarske sezone, v kateri so bili slovenski odbojkarji in strokovni štab skoraj pet mesecev neprestano skupaj. Začelo se je s pripravami v drugem tednu maja. Sledilo je prvo tekmovanje, liga narodov, v kateri so si Slovenci zagotovili zaključni turnir in ga po četrtfinalnem porazu z Japonci končali na sedmem mestu.

Konec avgusta so v Bolgariji začeli evropsko prvenstvo, skupinski del zanesljivo končali na prvem mestu, prvi poraz doživeli v polfinalu, ko so jih zaustavili poznejši evropski prvaki Poljaki, nato pa v boju za bron premagali olimpijske prvake Francoze in osvojili bron. To je bilo če četrto odličje slovenskih odbojkarjev na zadnjih petih prvenstvih stare celine.

A vse to je bilo ogrevanje za vrhunec reprezentančne sezone, olimpijske kvalifikacije v Tokiu. Slovenci so jih začeli odlično, s štirimi zmagami (Tunizija, Turčija, Finska, Egipt), nato pa na ključnih tekmah izgubili z Američani in Japonci ter še pred zadnjo tekmo s Srbijo ostali brez možnosti za eno od prvih dveh mest za neposredno napredovanje na tekmovanje petih krogov.

Čeprav je poraz proti Japoncem, ki je za zdaj zaprl olimpijska vrata, zelo bolel, pa možnosti za preboj v Pariz 2024 še zdaleč niso izgubljene. Slovenske sanje so zdaj prestavljene na junij prihodnje leto in zelo uresničljive.

Nemci so turnir v Riu de Janeiru končani brez poraza - premagali so tako Italijane kot Brazilce - in se uvrstili na olimpijske igre. Ob njih so si jih konec tedna zagotovili še Brazilci, Poljaki, Kanadčani, Američani in Japonci. Foto: Volleyball World

Šesterica že na OI, Afričani imajo

Za zdaj si je olimpijsko vstopnico zagotovilo sedem reprezentanc. Ob gostiteljici Franciji še najboljši dve reprezentanci s treh kvalifikacijskih turnirjev: ZDA in Japonska (Tokio), Nemčija in Brazilija (Rio de Janeiro) ter Poljska in Kanada (Šjan). Na olimpijskih igrah bo nastopilo 12 reprezentanc, tako da je na voljo še pet vozovnic. Razdelili jih bodo na podlagi pozicije na svetovni lestvici po koncu rednega dela lige narodov, a tudi celinskem dejavniku, prihodnje leto.

Predstavnik afriške zveze si prek olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev ni zagotovil vstopnice, za zdaj najbolje kaže Egiptu. Foto: Volleyball World

Pri tem je treba upoštevati, da morajo imeti po načelu univerzalnosti vse celinske konfederacije na olimpijskih igrah vsaj enega svojega predstavnika. Evropska - CEV (Francija, Nemčija in Poljska), Odbojkarska konfederacija Severne, Srednje Amerike in Karibov - NORCECA (Kanada in ZDA), Južnoameriška CSV (Brazilija) in Azijska - AVC (Japonska) ga že imajo, edina konfederacija, ki ga še nima, je tako Afriška - CAVB. Ta ima zagotovljeno eno vstopnico, trenutno je v najboljšem položaju med afriškimi reprezentancami Egipt, ki je 28.

Slovenci trenutno tretji med tistimi, ki še nimajo olimpijske vozovnice

Če ne bo sprememb odločevalcev, tako stanejo še štiri vstopnice, ki si jih bodo po treh turnirjih lige narodov prihodnje leto zagotovile najvišje uvrščene reprezentance, ki jim v olimpijskih kvalifikacijah ni uspelo. Slovenci so na 7. mestu med temi trenutno tretje najvišje uvrščeni. Pred njimi so svetovni prvaki in evropski podprvaki Italijani, ki jim je v Riu de Janeiru, kjer so Nemci priredili presenečenje, spodletelo. Azzurri so trenutno tretji, na šestem mestu pa je Argentina, ki ima zgolj sedem točk več od Slovencev.

Slovenci so s pomembno zadnjo zmago v Tokiu ušli tekmecem na lestvici, Srbom. Foto: Volleyball world

Ti so na zadnji tekmi olimpijskih kvalifikacij vknjižili izjemno pomembno zmago proti Srbiji, ki je zdaj 9. in 50 točk za Slovenci. Na tekmah lige narodov bo z zmagami treba zadržati čim višjo pozicijo po rednem delu in med tistimi, ki želijo na OI, ostati vsaj tako visoko, kot so varovanci Gheorgheja Cretuja zdaj.

"Vsekakor pa še imamo možnosti za nastop na olimpijskih igrah. Drugo leto bo zelo pomembna liga narodov, tako da smo zelo motivirani. Tudi, če je zdaj šele konec vsega, smo že zdaj zelo motivirani za naslednje leto. Z nestrpnostjo pričakujemo, da se bomo s skupnimi močmi uvrstili na tako želene olimpijske igre," ob tem pravi izkušeni Klemen Čebulj, ki bo z rojaki premierne olimpijske igre poskušal uresničiti prihodnje leto.