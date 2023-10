Japonci Slovencem zaprli olimpijska vrata, a vse še ni izgubljeno

Sobota, 7. oktober

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Tokiu, na turnirju olimpijskih kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah, ni izpolnila cilja. Že krog pred zadnjo nedeljsko tekmo s Srbijo (9.00) je jasno, da želenega drugega mesta ne more več osvojiti, po štirih pričakovanih zmagah sta bila usodna dva zaporedna poraza.

Za varovance Gheorgeja Cretuja, pa olimpijske igre vendarle še niso izgubljene. V Pariz namreč lahko pridejo tudi na osnovi uvrstitve na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), a za to bodo morali spomladi naslednje leto dobro igrati v ligi narodov.

Urnaut stisnil zobe

Pred tekmo reprezentanc ZDA in Slovenije je Slovenija ostala brez kapetana Tineta Urnauta, ki ga zaradi bolezni ni bilo niti v kadru. Za spopad z Japonsko bo stisnil zobe in pomagal izbrani vrsti. Selektor Gheorghe Cretu ga je ob tem tudi uvrstil v začetno postavo, ob Čebulju, Vinčiću, Možiču, Pajenku in Kovačiču. Slovenci so obračun začeli veliko bolje kot petkovega z Američani. Po izenačenju na 1:1 so ob preudarni igri in odličnem servisu kapetana Urnauta hitro pobegnili na 6:1.

A Japonci so zatem hitro odgovorili in se približali na 6:8. Nepopustljivi in neugodni Japonci so tudi zatem ves čas dihali za ovratnik Slovencem in ob zaostanku s 13:16 nanizali pet zaporednih točk ter prvič na srečanju povedli (18:16). V precej napetem zaključku so se Slovenci po bloku Urnauta še približali na 21:22, a so Japonci odgovorili z delnim izidom 3:0 in prvi niz pospravili v svoj žep (25:21).

Tine Urnaut je zaradi bolezni izpustil obračun z ZDA, danes pa je stisnil zobe in pomaga slovenski izbrani vrsti. Foto: Volleyball World

Tudi v drugem in tretjem nizu Japonci boljši v zaključku

Tudi drugi niz je postregel z zelo izenačenim bojem, moštvi pa sta nizali točko za točko. Slovenci so ob zaostanku s 15:17 nanizali tri zaporedne točke in prišli do vodstva z 18:17, a so gostitelji odgovorili z enako mero in se v napet zaključek podali s prednostjo 20:18. Ta prednost pa je bila za Japonce v končnici drugega niza na koncu tudi dovolj za uspeh s 25:22. V slovenski izbrani vrsti sta v prvih dveh nizih največ točk dosegla Možič (9) in Čebulj (7). Slovenci so imeli veliko težav pri bloku, ob tem so naredili tudi 19 napak, Japonci na drugi strani deset.

Slovenci so v tretjem nizu stik z nasprotnikom držali do izida 14:14, nato pa so Japonci ekspresno pobegnili na 18:14, kar jim je omogočilo povsem miren zaključek zadnjega niza, ki so ga na koncu dobili s 25:18. V slovenski izbrani vrsti je bil na koncu s 16 točkami najbolj učinkovit Možič, Čebulj je je dodal sedem točk.

Domačini Japonci so v dosedanjem poteku kvalifikacij presenetljivo izgubili proti Egiptu, potem ko so že vodili z 2:0 v nizih, točko pa so prepustili tudi ob zmagi proti Finski s 3:2 v nizih. Nato pa so odbojkarji iz dežele vzhajajočega sonca stopnjevali formo in po vrsti s 3:0 v nizih premagali Tunizijo, Turčijo,v petek še Srbijo, zdaj pa tudi Slovenijo. Medsebojna statistika zadnjih tekem na najvišji ravni je na strani Japoncev. Dobili so namreč zadnje tri medsebojne obračune, skupna statistika medsebojnih obračunov pa je zdaj na uradnih tekmah 4:3 v korist Japonske.