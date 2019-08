V živo: Slovenci prestavili v višjo prestavo

Olimpijske kvalifikacije, 2. krog, Gdansk Tunizija : Slovenija 0:2* (23:25, 16:25, 5:2) *tekma se je začela ob 18.30

Slovenci se pravkar merijo s Tunizijo, v nedeljo pa jih čaka še Poljska. Prvi niz je bil precej izenačen, a so bili v zaključku bolj zbrani varovanci Alberta Giulianija in ga dobili s 25:23. V drugem so Slovenci stopili na plin, pokazali precej več kakovosti in s 25:16 ušli na 2:0 v nizih.

Poljaki do velike zmage nad Francijo

Gostitelji so v soboto vknjižili še drugo zanesljivo zmago. Potem ko so v petek s 3:0 odpravili Tunizijo, so brez izgubljenega niza premagali še Francijo, tako da so pri dveh zmagah in popolnih šestih točkah. Ob zmagi Poljakov, ki so povsem blizu olimpijske vozovnice, je bil s 17 točkami najučinkovitejši novinec, naturalizirani Kubanec Wilfredo Leon.

Kdo se uvrsti na olimpijske igre v Tokiu 2020 (12): Poleg gostiteljice Japonske bomo v nedeljo dobili še dodatnih šest udeležencev. To bodo zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Gdansku, Varni, Rotterdamu, Bariju, St. Petersburgu in Ningbu. Preostalih pet mest bodo zapolnili zmagovalci dodatnih kvalifikacijah - to bodo po eden predstavnik iz Evrope, Južne Amerike, Severne Amerike, Afrike in Azije. Že zdaj je jasno, da bo dodatni turnir evropskih kvalifikacij v Berlinu, tja pa je kot gostiteljica že uvrščena Nemčija, ki na zdajšnjih kvalifikacijah sploh ne sodeluje.

Skupina D:

Lestvica skupine D:

Skupina A:

Lestvica skupine A:

Skupina B:

Lestvica skupine B:

Skupina C:

Lestvica skupine C:

Skupina E:

Lestvica skupine E:

Skupina F:

Lestvica skupine F: