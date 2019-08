V živo: Slovenci odlično začeli težko misijo

Danes bo znanih novih šest udeležencev olimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto. Minimalne možnosti, da se pridružijo gostiteljem Japoncem in preostalim petim zmagovalcem olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, imajo tudi Slovenci. Ti se bodo pravkar merijo z vodilnimi Poljaki, ki jim za olimpijsko vozovnico zadostuje že osvojen niz, pa tudi poraz z 0:3, če razlika v točkah ne bi bila prevelika. Že zgodaj popoldne sta se pomerili Francija in Tunizija, s 3:1 so zmagali Galski petelini, a so izgubili en niz in izpadli iz vseh kombinacij za OI.

Olimpijske kvalifikacije, 3. krog, Gdansk Poljska : Slovenija 0:0* (21:23, -:-, -:-) *tekma se je začela ob 15. uri

Vročica tudi na preostalih prizoriščih

Vroče bo tudi na preostalih petih prizoriščih, kjer v teh dneh delijo vstopnice. Za prvo mesto, ki edino prinaša pot na OI, bodo obračunali Bolgari in Brazilci, Američani in Nizozemci, Srbi in Italijani, Rusi in Iranci ter Argentinci in Kitajci.

Kdo se uvrsti na olimpijske igre v Tokiu 2020 (12): Poleg gostiteljice Japonske bomo v nedeljo dobili še dodatnih šest udeležencev. To bodo zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Gdansku, Varni, Rotterdamu, Bariju, St. Petersburgu in Ningbu. Preostalih pet mest bodo zapolnili zmagovalci dodatnih kvalifikacij - to bodo po eden predstavnik iz Evrope, Južne Amerike, Severne Amerike, Afrike in Azije. Že zdaj je jasno, da bo dodatni turnir evropskih kvalifikacij v Berlinu, tja pa je kot gostiteljica že uvrščena Nemčija, ki na zdajšnjih kvalifikacijah sploh ne sodeluje.

