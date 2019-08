Matematika pravi: Slovenci potrebujejo čudež

Danes bo znanih novih šest udeležencev olimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto. Minimalne možnosti, da se pridružijo gostiteljem Japoncem in preostalim petim zmagovalcem olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, imajo tudi Slovenci. Ti se bodo ob 15. uri udarili z vodilnimi Poljaki, ki jim za olimpijsko vozovnico zadostuje že osvojen niz, pa tudi poraz z 0:3, če razlika v točkah ne bi bila prevelika. Že ob 12.30 se bosta pomerili Francija in Tunizija.

Slovenci bi si olimpijsko pot zagotovili le z zmago s 3:0, pri tem pa bi morali osvojiti 17 točk več kot tekmeci. A to še ni vse. Po prvi nedeljski tekmi se bo lahko izkazalo, da bo morala biti razlika med osvojenimi in prejetimi točkami še večja, saj imajo svoj matematični račun tudi Francozi. Ti upajo na zmago Slovenije s 3:0 in njihovo zmago s 3:0 proti Tuniziji ter veliko razliko med dobljenimi in izgubljenimi točkami na svoji tekmi.

Na lestvici ima Poljska šest točk in razliko med dobljenimi in izgubljenimi točkami +37, Slovenija in Francija imata tri točke, Slovenci razliko +4, Francozi pa -6.

Upanje ostaja

"Še vedno verjamemo vase. Čeprav je Poljska izredno kakovostna reprezentanca, jo lahko premagamo s takim izidom, ki nam bo zagotavljal uvrstitev na olimpijske igre," ostaja optimist libero slovenske reprezentance Jani Kovačič, podobno najbrž morajo razmišljati tudi drugi. Optimizem jim lahko daje izid zadnje medsebojne tekme z zadnjega evropskega prvenstva, ki je bila prav tako na Poljskem, takrat je Slovenija domače premagala s 3:0 (21, 21, 19). Tokrat bi se kakšen niz moral končati še z nekoliko večjo razliko.

Poljaki so tako Tunizijce kot Francoze odpravili s 3:0 in z eno nogo že vstopili na olimpijsko prizorišče na Japonskem. Foto: FIVB

Se pa Slovenci z matematiko v večini nočejo posebej ukvarjati. Osredotočeni želijo biti na igro, Poljake želijo premagati, tudi če to ne bo zadostovalo za pot v Tokio. Zavedajo pa se, kako težka naloga jih čaka. Poljaki, ki sicer igrajo brez najboljšega igralca zadnjega svetovnega prvenstva Bartosza Kureka, so v prvih dveh tekmah pokazali odlično predstavo, blestijo predvsem njihovi blokerji in pa novinec v ekipi, za mnoge najboljši igralec sveta, naturalizirani Kubanec Wilfredo Leon.

Vročica tudi na preostalih prizoriščih

Vroče bo tudi na preostalih petih prizoriščih, kjer v teh dneh delijo vstopnice. Za prvo mesto, ki edino prinaša pot na OI, bodo obračunali Bolgari in Brazilci, Američani in Nizozemci, Srbi in Italijani, Rusi in Iranci ter Argentinci in Kitajci.

Kdo se uvrsti na olimpijske igre v Tokiu 2020 (12): Poleg gostiteljice Japonske bomo v nedeljo dobili še dodatnih šest udeležencev. To bodo zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Gdansku, Varni, Rotterdamu, Bariju, St. Petersburgu in Ningbu. Preostalih pet mest bodo zapolnili zmagovalci dodatnih kvalifikacij - to bodo po eden predstavnik iz Evrope, Južne Amerike, Severne Amerike, Afrike in Azije. Že zdaj je jasno, da bo dodatni turnir evropskih kvalifikacij v Berlinu, tja pa je kot gostiteljica že uvrščena Nemčija, ki na zdajšnjih kvalifikacijah sploh ne sodeluje.

