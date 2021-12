Štalekar se je izkazal v Grčiji, Možič slavil, konec ciprske zgodbe Potokarjeve

Kako so se pretekli teden znašli slovenski odbojkarski reprezentančni legionarji in legionarke?

Uspešni so bili vsi trije odbojkarji, ki nastopajo v grškem prvenstvu. Sašo Štalekar je doma s Panathinaikosom s 3:0 odpravil AONS Milon. Naš bloker se je dokazal s kar šestimi bloki, tri točke pa je dodal še z napadom, v katerem je bil 50-odstoten. Žiga Štern je s Foinikasom Siroujem s 3:1 zmagal proti Filippos Veroiasu, prav tako se je zmage z neporaženim Olympiacosom veselil Alen Pajenk, ki je s soigralci s 3:1 premagal AOP Kifisias. Pajenkovi so s šestimi zmagami na prav toliko tekmah vodilni, Panathinaikos je z zmago manj drugi, Foinikas je četrti.

Do tretje prvenstvene zmage je v Italiji prišel Rok Možič, ki je bil z Verono na domačem igrišču s 3:1 prepričljivejši od zadnjeuvrščene Consar Ravenne, naš sprejemalec pa je tokrat dosegel 18 točk, od tega 13 z napadom (43-odstotna uspešnost), tri z blokom in dve s servisom. Verona je na 10. mestu med 13. ekipami. Na petem je Piacenza Tončka Šterna, ki je s 3:0 premagala moštvo z dna lestvice Taranto.

Rok Možič je z Verono doma premagal Ravenno, k zmagi je prispeval 18 točk. Foto: Guliverimage

Na Poljskem so igralci Asseco Resovie vknjižili četrti zaporedni poraz, doma so z 0:3 klonil proti Trefl Gdansku. Jan Kozamernik, ki je igral v prvem in drugem nizu, je v statistiko vpisal eno točko, Klemen Čebulj pa je bil z desetimi točkami, od katerih jih je osem nanizal z napadom (38-odstotna uspešnost) med najbolj prodornimi igralci svojega moštva. Resovia je osma.

Cambrai Gregorja Ropreta v zadnjih tednih igra nekoliko slabše. Minuli konec tedna je v francoskem prvenstvu doživel četrti zaporedni poraz, tokrat z 1:3 doma proti Nici. Ropret se je vknjižil pet točk, tri z uspešnim varanjem ter po eno z blokom in servisom.

V nemškem prvenstvu VfB Friedrichshafen Dejana Vinčića v gosteh ni bil kos moštvu Berlin Recycling Volleys. Naš podajalec, ki je bil tudi tokrat v udarni zasedbi, se ni vpisal v statistiko.

Erženova znova najboljša posameznica

Slovenska korektorica Darja Eržen je bila minuli konec tedna ena redkih reprezentantk, ki se je veselila zmage. Erženova je namreč s CSM Targovistem v gosteh pri Craiovi slavila s 3:0, ob tem pa je bila s 15 točkami (11 jih je dosegla z napadom, tri s servisom in eno z blokom) znova najuspešnejša posameznica na tekmi. S soigralkami zasedajo drugo mesto.

Darja Eržen se je znova izkazala. Foto: Aleš Oblak

Saša Planinšec je morala v turški ligi z Galatasarayjem v gosteh po ogorčenem boju in petih nizih priznati premoč ekipi Turk Hava Yollari. Naša blokerka je znova odigrala celoten obračun in dosegla šest točk, štiri z napadom, dve z blokom. Je bil pa uspešen Ilbank Lane Ščuka v drugi turški ligi, v kateri je bil s 3:0 boljši od Mert ve Kaan Sigorte.

Slovenski obračun reprezentantk v francoskem prvenstvu se je končal v korist Eve Zatković, ki je s Cannesom s 3:0 slavila proti Vandoeuvre Nancyju Nike Markovič in Mojce Pene. Medtem ko sta Zatkovićeva in Penetova dobili manj priložnosti za igro in obe dosegli po dve točki, je Markovičeva zopet odigrala celotno srečanje in bila z devetimi točkami, vse je dosegla z napadom, v katerem je bila 31-odstotna, ena od ključnih igralk svoje ekipe. Cannes je tretji, Nancy 11.

Monika Potokar ni več članica ciprskega AEL Limassolom. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Muenster Sare Đukić, ki je odigrala polovico tekme in dosegla tri točke, eno z napadom in dve z blokom, je doma izgubil proti Suhlu.

Monika Potokar se je na lastno željo sporazumno razšla s ciprskim AEL Limassolom in se vrača v domovino, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. 33-letna sprejemalka je s ciprskim klubom avgusta podpisala enoletno pogodbo.