Možič znova prvi mož Verone, a brez zmage, Pajenkovi še brez poraza

Verona Volley Roka Možiča v gosteh pri Modeni z izjemo prvega niza ni imela veliko možnosti, gostitelji so slavili s 3:0, slovenski sprejemalec je tudi tokrat za svoje moštvo zbral največ točk, 15. Napadal je s 47-odstotno uspešnostjo, na sprejemu pa mu tokrat ni steklo (22-odstotna natančnost).

Se je pa nove zmage v italijanskem prvenstvu s Piacenzo veselil slovenski korektor Tonček Štern, ki je igral v prvih dveh nizih obračuna s Tarantom in v statistiko vpisal 10 točk, šest z napadom (35-odstotna uspešnost) ter po dve z blokom in servisom.

Šternovi so trenutno peti, medtem ko Možič s soigralci zaseda predzadnje, 12. mesto.

Na Poljskem je Asseco Resovia Jana Kozamernika in Klemna Čebulja doma z 1:3 izgubila z LUK Lublinom. Kozamernik je tokrat prispeval dve točki, eno z napadom in eno z blokom, Čebulj pa je blok tekmecev prebil petkrat, dodal je še dva asa. Resovia je trenutno sedma.

Pajenkovi nadaljujejo zmagovito

V Grčiji smo pretekli konec tedna lahko spremljali novo zmago neporaženega Olympiakosa z Alenom Pajenkom, ki se je tokrat veselil treh točk proti Aons Milonu. Izkušeni bloker je dosegel devet točk, od tega šest z napadom, v katerem je bil 55-odstoten, dve z blokom in eno z asom.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Foinikas Sirou Žige Šterna je prav tako zmagal, in sicer s 3:0 doma proti O. F. I. Štern je v prvih dveh nizih prišel do šestih točk (38-odstotna uspešnost), v tretjem mu je trener namenil počitek. Manj zadovoljen po tem krogu prvenstva je bil Sašo Štalekar, saj je njegov Panathinaikos s 3:0 izgubil v gosteh pri PAOK, naš bloker je ob 57-odstotnem napadu vknjižil štiri točke. To je bil prvi poraz drugega Panathinaikosa, Šternovi so četrti.

Markovičeva prvo ime ob zmagi

V 10. krogu francoskega prvenstva je peti Cambrai v gosteh klonil proti Seteju, Gregor Ropret je v statistiko vpisal asa, s soigralci je deveti.

Ženske so v Franciji odigrale 11. krog, ki je bil zopet uspešen za dve naši reprezentantki. Nika Markovič je za Vandoeuvre Nancy k zmagi nad Paris St. Cloudom prispevala kar 18 točk, največ v svoji ekipi, Mojca Pene pa tokrat ni igrala. Vandoeuvre Nancy je po drugi zaporedni zmagi deseti med 14 ekipami.

Eva Zatković je s Cannesom gostovala pri Mulhouseu, ki je bil boljši s 3:0, legionarka je dvakrat vstopila v igro, točke ni dosegla.

Foto: Aleš Oblak

Uspešen konec tedna je za Sašo Planinšec, ki je z Galatasarayjem po zmagi nad Sariyerjem v turškem prvenstvu vknjižila nove tri točke. Slovenska blokerka je dosegla tri točke, vse z blokom.

V Belgiji je Žana Zdovc Sporer s Tchalou Volleyjem z 0:3 izgubila pri Asterix Beverenu, naša sprejemalka je igrala v drugem in tretjem nizu ter za Tchalou prispevala pet točk, tri z napadom in po eno z blokom in servisom.

Na Madžarskem je BRSE s 3:0 premagal Vasas Obudo, Sara Najdič ob zmagi znova ni dobila priložnosti za dokazovanje.