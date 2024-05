Slovenke po uvodni zmagi čaka zahtevnejši izziv

"Ukrajinke imajo zelo močno ekipo, saj so ene od favoritinj za osvojitev zlate evropske lige. Treba se bo boriti za vsako žogo. Menim, da nimamo česa izgubiti, vsekakor pa bomo morale igrati bolj agresivno," pravi Saša Planinšec, selektor Alessandro Orefice pa je dodal: "Želim si, da bi to, kar nam je uspevalo v končnici današnje tekme, pokazali tudi proti Ukrajini. Njihovo ekipo zelo dobro poznam, zato bomo s strokovnim štabom naredili vse, da jih nanjo zelo dobro pripravimo."

Drugi turnir prihodnji teden v Sloveniji

Slovenke v okviru tekmovanja zatem čakata še dva turnirja. Prvega bomo med 24. in 26. majem spremljali v Sloveniji, naša dekleta pa bodo na domačih tleh gostila Čehinje in Španke. Tretji turnir se bo odvijal med 31. majem in 2. junijem, Slovenke pa se bodo na Slovaškem srečale z gostiteljicami in Švedinjami.

Tri najuspešnejše reprezentance po koncu rednega dela tekmovanja se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice, ki ga bo organizirala Češka. Zmagovalke letošnje zlate evropske lige in druge finalistke tekmovanja se bodo uvrstile na FIVB Challenger Cup, s katerim si ekipe lahko zagotovijo nastop v elitni ligi narodov.