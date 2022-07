Slovenci "počivajo", a so na trnih

Možnosti slovenske odbojkarske reprezentance za nastop na zaključnem turnirju osmerice lige narodov, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna, so se s petkovim porazom proti Iranu močno zmanjšale. Slovenci se na zaključni turnir še lahko uvrstijo, a niso odvisni od sebe. Že danes bodo pogledovali proti tekmama med Iranom in Srbijo ter Poljsko in Nizozemsko. Ob neugodnih rezultatih, če bi zmagala tako Iran kot Nizozemska, bi bilo slovenskih upov še pred nedeljsko večerno tekmo s Poljaki konec.

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki šele v Gdansku prvič v letošnji izvedbi Lige narodov nastopa v popolni zasedbi, je poljsko misijo začela s prepričljivo zmago nad Srbijo (3:0), nato na kolena spravila Bolgarijo (3:1), na eni od ključnih tekem proti neposrednemu tekmecu za zaključni turnir Iranu pa izgubila z 0:3.

Slovenci so se po porazu znašli v zahtevnem položaju, saj niso več odvisni od sebe. Po najslabšem scenariju, zmagi Irana nad Srbijo ter Nizozemske nad Poljsko, bi lahko že danes ostali brez možnosti za nastop na zaključnem turnirju osmerice v Bologni. Če se bosta tekmi za Slovence končali ugodno, pa bodo morali v nedeljo zvečer premagati Poljake in ob tem upati še na ugodne razplete drugih tekem.

Iran si danes lahko zagotovi vstopnico za zaključni turnir. Foto: Volleyballworld

Omeniti je treba, da so Slovence z zmago nad Francijo prehiteli tudi Argentinci, tako da je zasedba Marka Lebedewa trenutno 10. Do zmag so danes prišli še Američani in Japonci. Prvi so brez izgubljenega niza premagali Kanado, drugi pa s 3:1 Nemčijo.

Osmerica v Bologno

Po treh turnirjih si bo osmerica zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.