Začenja se boj za zadnje olimpijske vozovnice, Slovenci se pripravljajo na tulipane

Začenja se nova sezona odbojkarske lige narodov, ki bo za nekatere reprezentance imela še precej večjo težo kot v zadnjih letih. Delijo se namreč še zadnje vstopnice za olimpijske igre. Kdor bo po rednem delu lige narodov, po tretjih turnirjih, ki se bosta 24. junija končala v Stožicah in Manili, na pravi strani svetovne lestvice, bo julija in avgusta sodeloval na olimpijskih igrah v Parizu.

Sedmerica je na OI že uvrščena, na voljo je še pet vozovnic. Sploh prvo v zgodovini bodo poskušali potrditi tudi Slovenci, ki so trenutno na sedmem mestu svetovne lestvice in v dobrem položaju za premierni nastop na tekmovanju pod petimi krogi. Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo prvi turnir igrali v Antalyi, njihov prvi tekmec bodo v sredo ob 16. uri Nizozemci.

Slovenci bodo v sredo igrali z Nizozemci. Foto: www.alesfevzer.com

Vse skupaj se v Turčiji in Braziliji začenja že danes. Kot prvi bodo na igrišče stopili gostitelji olimpijskih iger Francozi in Bolgari, ki na svetovni lestvici zasedajo 20. mesto.

Druga turnirja bosta med 4. in 9. junijem v Fukuoki in Ottawi, Slovenci bodo takrat igrali na Japonskem. Tretja turnirja bosta med 18. in 23. junijem v Ljubljani in Manili. Najboljša osmerica po tretjem turnirju bo nato nastopila na zaključnem turnirju v Lodžu, ki bo med 27. in 30. junijem.

Kdo je že uvrščen na olimpijske igre? Francija, Nemčija, Brazilija, ZDA, Japonska, Poljska in Kanada

Liga narodov, 21. maj Lestvica

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Nizozemska – Slovenija Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

