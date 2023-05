Litovci previsoka ovira za Slovence

Slovenski odbojkarji na mivki so morali v polfinalu kvalifikacij za olimpijske igre v Parizu po hudem boju priznati premoč Litovcem. Naša reprezentanca bo novo priložnost za uvrstitev na olimpijski turnir imela prihodnje leto, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenska reprezentanca v odbojki na mivki v zasedbi Nejc Zemljak, Klemen Šen, Jan Pokeršnik in Alan Košenina se je v Pokalu narodov, v okviru katerega v letih 2023 in 2024 potekajo tudi kvalifikacije za olimpijske igre, predstavila v skupini E, skupaj z Avstrijo, Litvo, Španijo in Hrvaško.

Naši odbojkarji so nastope začeli s prepričljivima zmagama nad Hrvati ter se v nadaljevanju pomerili s prvimi nosilci skupine, Avstrijci, in po dveh napetih obračunih izgubili z 0:2. Že prvo tekmo sta Zemljak in Šen igrala na visoki ravni in proti prvi litovski navezi Rumsevicius/Vasiljev klonila po treh nizih, z 1:2 (15, −18, 13). Zelo izenačen je bil tudi drugi medsebojni dvoboj, v katerem sta Pokeršnik in Košenina dodobra namučila Knasasa in Stankevičiusu, ki sta na koncu slavila na razliko, z 21:17 in 23:21.

Foto: CEV

Satler: Odločale se malenkosti

Za slovenske odbojkarje je letošnji Pokal narodov tako zaključen, saj sta se v finale uvrstili Avstrija in Litva, bo pa naša reprezentanca v kvalifikacijah za nastop na olimpijskem turnirju znova dobila priložnost prihodnje leto.

"Zadnji dvoboj proti Litvi smo odigrali precej dobro in bili tako na prvi kot na drugi tekmi zares enakovreden nasprotnik. Na koncu so tako kot že včeraj odločile malenkosti. Zagotovo se je poznala tudi razlika v številu opravljenih treningov, saj so Litovci na peščeni podlagi trenirali precej dlje od nas. Večina naših igralcev je imela namreč precej dolge dvoranske sezone in to se nam je v končnicah nizov najbolj poznalo, saj se nam je v igro prikradla kakšna napaka več. Če bi bili uspešni v igri za menjavo, bi danes lahko zmagati in se uvrstiti v finale. Žal nam ni uspelo, nova priložnost za nas bo tako prihodnje leto, v novem kvalifikacijskem ciklusu. Obetamo si nekoliko lažjo skupino in s tem tudi boljše možnosti za uvrstitev v finale. A na žreb bo seveda treba še počakati," je nastop v Madridu za Odbojkarsko zvezo Slovenije ocenil trener Rok Satler.

Slovenke v Apeldoornu

V sredo s kvalifikacijami za olimpijske igre začenja še ženska reprezentanca. Naše odbojkarice na mivki Tajda Lovšin, Anja Maček, Maja Marolt in Živa Javornik bodo v Apeldoornu nastopile kot druge nosilke skupine C, v kateri se bodo med seboj merili Nizozemska, Slovenija, Estonija, Ciper in Severna Irska. Prve tekmice Slovenk, ki bodo pogrešale Tjašo Kotnik, bodo Estonke.