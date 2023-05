Slovenci olimpijske kvalifikacije odprli s polovičnim izkupičkom

Slovenski odbojkarji na mivki so prvi dan kvalifikacij za olimpijske igre premagali Hrvate in izgubili z Avstrijci.

Slovenski odbojkarji na mivki so prvi dan kvalifikacij za olimpijske igre, ki jih gosti Madrid, zabeležili eno zmago in en poraz. V torek se bodo pomerili z Litovci in si poskušali priigrati uvrstitev v finale.

Slovenska moška reprezentanca v odbojki na mivki v španski prestolnici nastopa v Pokalu narodov, v okviru katerega potekajo kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu. Naša izbrana vrsta je prvi dan tekmovanja sklenila z zmago proti Hrvaški in porazom proti Avstriji, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Uvodni obračun sta za Slovenijo odigrala aktualna državna prvaka Nejc Zemljak in Klemen Šen, ki sta bila z 2:0 (14, 15) boljša od naveze Skorin/Zelenika, zatem pa sta Jan Pokeršnik in Alan Košenina z 2:0 (11, 13) odpravila še drugo hrvaško dvojico, Jurković/Devald.

V drugem krogu turnirja so se Slovenci, ki v Madridu nastopajo kot četrti nosilci skupine E, srečali s prvopostavljenimi Avstrijci. Zemljak in Šen sta se dobro upirala njihovi udarni navezi Hörl/Waller, a je bila ta na koncu uspešnejša s 25:16 in 25:18. Še več dela sta imela Seidl in Pristauz, ki sta odpor Pokeršnika in Košenine strla šele po treh nizih, z zmago s 17:21, 21:19 in 15:8.

"Prvi tekmi proti Hrvaški smo odigrali precej rutinirano in s prepričljivima zmagama upravičili vlogo favoritov. Na drugih tekmah proti favorizirani Avstriji smo še nekoliko dvignili raven igre, vendar pa so nas v končnicah nizov lastne napake, žal, stale ugodnejši izkupiček," je po uvodnih obračunih v Madridu za OZS dejal trener Satler.

V torek Slovence čaka že polfinalni obračun z Litovci. Zemljak in Šen se bosta ob 10. uri pomerila z navezo Rumsevicius/Vasiljev, Pokeršnik in Košenina pa se bosta ob 10.50 srečala z dvojico Knasas/Stankevicius.