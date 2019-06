Nina in Tajda Lovšin deveti v Badnu

Na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v avstrijskem Badnu so nastopile štiri slovenske dvojice, najuspešnejši sta bili Nina in Tajda Lovšin, ki sta tekmovanje zaključili na 9. mestu. Na glavnem turnirju sta zaigrala tudi Danijel Pokeršnik in Jure Peter Bedrač.

V kvalifikacijah smo pri dekletih sicer lahko spremljali tri slovenske pare. Nika Benedik Bevc in Nika Hrovat ter Nina Zdešar in Katarina Bulc so se morale posloviti v prvem krogu. Uspešni pa sta bili Nina in Tajda Lovšin, ki sta se z dvema zmagama prebili na glavni turnir. Slovenki sta se prebili iz skupinskega dela, nato pa sta izgubili z Belgijkama Sarah Cools in Liso Van Den Vonder, ki sta bili uspešnejši z 21:17, 19:21 in 15:7, ter osvojili končno 9. mesto.

Tudi edina slovenska predstavnika pri moških, Danijel Pokeršnik in Jure Peter Bedrač, sta morala v kvalifikacije, kjer sta bila po enkrat uspešna in neuspešna, a sta vseeno dobila priložnost na glavnem delu turnirja v Badnu. V njem sta nato dvakrat izgubila.

