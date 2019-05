Jančarjeva in Kotnikova četrti na Filipinih

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta na turnirju svetovne serije na Filipinih osvojili nehvaležno četrto mesto. V Boracayju sta do uspeha kariere prišli drugi slovenski predstavnici, Katarina Fabjan in Klara Kregar, ki sta osvojili deveto mesto, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Slovenske odbojkarice na mivki so prvi dan turnirja svetovne serije na Filipinih zaključile s polovičnim uspehom. Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta z 2:0 (10, 19) premagali Rusinji Ekaterino Filino in Ekaterino Zažigino, Katarina Fabjan in Klara Kregar pa sta morali z 0:2 (13, 17) priznati premoč japonskima predstavnicama, Satono Ishitsubo in Asami Shiba.

Drugi dan glavnega dela turnirja sta bili Kotnikova in Jančarjeva z 2:0 (10, 16) boljši od Avstralk Brittany Kendal in Stefanie Weiler, Fabjanova in Kregarjeva pa sta z 21:18 in 21:12 odpravili Japonki Shinaki Tanaka in Miyuki Matsumura. Slovenski par je nato v izločilnih bojih, ko sta si poskušali zagotoviti uvrstitev med najboljših osem dvojic, klonili proti Kendalovi in Weilerjevi, s 15:21 in 17:21 ter turnir končali na devetem mestu in s tem dosegli najboljši rezultat v karieri.

Jančarjeva in Kotnikova pa sta se v nadaljevanju izkazali s četrtfinalno zmago nad Tajkama Pawarun Chanthawichai in Thatsaride Singchuea z 2:1 v nizih, pri čemer sta morali tajski odbojkarici na mivki obračun v tretjem nizu, pri vodstvu Slovenk s 13:12, zaradi poškodbe predati.

Sledil je polfinale, v katerem naši dekleti nista bili kos Sakurako Fujii in Minori Kumada, Japonki sta slavili z 21:15, 18:21 in 19:17. Jančarjeva in Kotnikova sta nato klonili tudi na tekmi za bronasto odličje, ko sta bili od njiju s 23:25, 21:13 in 15:13 uspešnejši Kendallova in Weilerjeva.

