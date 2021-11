Možič veliki junak ob prvi zmagi Verone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarji in odbojkarice so s svojimi klubi po Evropi odigrali nove prvenstvene kroge. Vse več priložnosti za dokazovanje dobivajo naša dekleta, na visoki ravni so tudi tokrat igrali naši reprezentanti.

Gas Sales Bluenergy Piacenza Tončka Šterna je na derbiju najboljših ekip italijanskega prvenstva zabeležila poraz s 3:0 proti moštvu Vero Volley Monza. Slovenski korektor tudi tokrat ni igral veliko, dosegel je eno točko z napadom in eno z blokom. Verona Volley, za katero igra Rok Možič, je po hudi borbi pred domačimi navijači s 3:2 premagala Taranto. Možič je ob 43-odstotnem napadu nanizal 23 točk in še dve dodal z blokom.

V 7. krogu ruskega prvenstva je Zenit St. Petersburg dobil gostujoči obračun proti Kuzbassu iz Kemerovega, slovenski kapetan Tine Urnaut pa je k zmagi prispeval pet točk. Asseco Resovia Rzeszow je v poljskem prvenstvu gostovala pri Zaksi in izgubila s 3:1. Klemen Čebulj je ob 61-odstotni uspešnosti z napadom nanizal 11 točk in eno prispeval še z blokom, Jan Kozamernik pa je v statistiko vpisal tri točke, dve z napadom in eno z blokom.

Klemen Čebulj je dosegel 11 točk. Foto: FIVB

Uspešna tudi dekleta

V francoskem prvenstvu igrajo tri naše reprezentantke. Ob zmagi Canesa s 3:1 nad Beziersom je Eva Zatković za svojo ekipo prispevala dve točki, Vandoeuvre Nancy pa je doma klonil proti Pays d'Aix Venellesu. Nika Markovič je igrala v tretjem nizu in dosegla tri točke, enako kot tudi Mojca Pene, ki je priložnost dobila v prvem in drugem nizu. Po porazu s Toursom je moral Cambrai, za katerega igra Gregor Ropret, tokrat doma z 2:3 priznati premoč še Parisu. Naš podajalec je znova igral na visoki ravni, enako kot tudi Dejan Vinčić v vrstah Friedrichshafna, ki je v nemškem prvenstvu s 3:1 slavil nad moštvom Netzhoppers. Muenster Sare Đukić je prav tako prišel do nove zmage, v gosteh je padel Unterhaching.

Darja Eržen je tekmo končala pri 14 točkah. Foto: Aleš Oblak

V Romuniji je CSM Targoviste v gosteh doživelo poraz s 3:2 proti CSO Voluntariju, slovenska reprezentančna korektorica Darja Eržen pa je tokrat ob 41-odstotnem napadu nanizala 14 točk ter vknjižila še en as in blok. V Belgiji je moral Tchalou Žane Zdovc Sporer priznati premoč Oostendeju, naša sprejemalka, ki je tekmo tudi tokrat začela v udarni zasedbi, pa je dosegla dve točki. Na Madžarskem je že med tednom tamkajšnji derbi med Fatumom in BRSE pripadel zadnjemu. Ob zmagi z 2:3 se je izkazala naša podajalka Sara Najdič.

Galatasaray HDI Sigorta, katerega barve brani Saša Planinšec, je v turškem prvenstvu s 3:0 slavil nad Karayollarijem, slovenska blokerka je k zmagi prispevala pet točk. Ilbank Lane Ščuka je v drugoligaški konkurenci na peti tekmi zmagal še petič, tokrat proti Genčliku. V Grčiji, kjer spremljamo Alena Pajenka, Saša Štalekarja in Žigo Šterna, tokrat ni bilo prvenstvenih tekem.

