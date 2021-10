Klemen Čebulj znova MVP

V 4. krogu poljskega prvenstva se je znova izkazal Klemen Čebulj, ki je s klubom Asseco Resovia Rzeszow - vodi ga Alberto Giuliani - slavil pri predzadnjem klubu Stal Nysa, ki še ne pozna zmage. Čebulj je ob 68-odstotnem napadu nanizal 21 točk in eno dodal še z blokom ter bil znova izbran za najkoristnejšega igralca tekme. Ob tretji zmagi je bil Jan Kozamernik v napadu 100-odstoten, dosegel je štiri točke. Slovenska reprezentanta s soigralci zasedata četrto mesto.

Še ene zmage z Zenitom iz Sankt Peterburga, tretje na štirih tekmah, se je veselil tudi slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je na srečanju z Dinamom Lokomotivom ob prepričljivi zmagi s 3:0 dosegel sedem točk, od tega šest z napadom, v katerem je bil 40-odstoten. Urnautovo moštvo je četrto.

Foto: FIVB

V Grčiji so bili Alen Pajenk, Sašo Štalekar in Žiga Štern s svojimi klubi znova uspešni. PAOK Alena Pajenka je v gosteh z 1:3 slavil nad AOP Kifisiasom, Sašo Štalekar, ki je ob 67-odstotnem napadu nanizal šest točk in dve dodal z blokom, se je veselil zmage Panathinaikosa s 3:0 nad O.F.I. Štern, ki je z A.O. Foinikasom s 3:2 strl AONS Milon, pa je vknjižil 12 točk, bil 53-odstoten pri sprejemu in 43-odstoten v napadu. Štalekarjevi so z dvema zmagama drugi, Šternovi s prav toliko tretji, PAOK pa je peti.

V Franciji je Cambrai slovenskega podajalca Gregorja Ropreta po dveh zmagah vknjižil prvi poraz, s 3:1 je bilo uspešnejše moštvo Plessis-Robinson. Ropret se je v statistiko vpisal z enim asom.

Nemškemu Friedrischshafnu Dejana Vinčića ne gre vse po načrtih. Na štirih tekmah je zmagal le enkrat, tudi v tem krogu je namreč na gostovanju pri Duernu ostal brez točk.

Foto: Aleš Oblak Galatasaray HDI Sigorta Saše Planinšec je v turškem prvenstvu dosegel zmago s 3:2 nad ekipo Eczacibasi Dynavit, slovenska blokerka je odigrala vseh pet nizov in dosegla osem točk, od tega štiri z blokom. S soigralkami so se s četrto zaporedno zmago povzpele na četrto mesto. V 2. turški ligi je Lana Ščuka z Ilbankom s 3:2 premagala drugo ekipo Vakifbanka.

V Romuniji se je Darja Eržen s CSM Targovistem veselila še ene zmage, tokrat s 3:0 nad CS Dacia Mioveni. Slovenska korektorica je bila s 15 točkami ob 44-odstotnem napadu najboljša igralka svoje ekipe. Darja Eržen je bila ob zmagi svoje romunske ekipe najboljša posameznica. Foto: Aleš Oblak

Francoski Vandoeuvre-Nancy, katerega članici sta Nika Markovič in Mojca Pene, ki nista dobili priložnosti za igro, se je po zmagi nad Chamalieresom s 3:0 veselil novih točk. Eva Zatković, ki je bila s Cannesom z 2:3 v gosteh boljša od ekipe Terville Florange, je dosegla eno točko z napadom.

V Blegiji pa je Tchalou Volley s 3:0 zanesljivo premagal Volley Saturnus Michelbeke, naša sprejemalka Žana Zdovc Sporer je bila v vseh treh nizih v začetni postavi, dosegla pa je tri točke.

Nemški Munster, katerega dres nosi Sara Đukić, je pred domačim občinstvom z 2:3 izgubil z Wiesbadnom, slovenska blokerka tokrat ni igrala.