Čebulj blestel ob zmagi, tudi Vinčić ob vrnitvi z nazivom MVP, a poražen

Slovenski odbojkarji so po pestri reprezentančni sezoni že v klubskih dresih in akcijah. Pretekli teden je prvič v novem klubskem tekmovalnem obdobju zaigral Dejan Vinčić.

Na obračunu poljske Asseco Resovie, ki jo vodi Alberto Giuliani, proti Czarni Radomu se je izkazal Klemen Čebulj (22 točk), ki je ob 65-odstotni uspešnosti v napadu nanizal 17 točk, tri dodal z blokom, dve pa s servisom. Naš reprezentant je bil ob zmagi s 3:0 izbran tudi za najkoristnejšega igralca na obračunu. Jan Kozamernik tokrat ni igral.

Slovenski podajalec Dejan Vinčić se je v soboto prvič po poškodbi, ki ga je pestila že na evropskem prvenstvu, vrnil v tekmovalni ritem. Z VfB Friedrichshafnom je srečanje nemškega prvenstva proti vodilnemu Berlin Recycling Volleysusicer izgubil z 0:3, bil pa ob porazu izbran za najboljšega odbojkarja svojega moštva, ki ima po treh srečanjih na računu eno zmago, kar jih uvršča na 7. mesto.

Izkušeni slovenski reprezentant Dejan Vinčić se je po poškodbi, ki ga je ohromila ob koncu evropskega prvenstva, vrnil v tekmovalni ritem, a s soigalci VfB Friedrichshafnom izgubil proti Berlin Recycling Volleysusicer. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Rusiji je Zenit St. Petersburg s Tinetom Urnautom pred domačimi navijači s 3:2 slavil nad Belgorodom Belogoriejem. Slovenski kapetan je k zmagi prispeval 15 točk, od tega 13 z napadom, v katerem je bil 42-odstoten. Urnaut je s soigralci na šestem mestu.

V francoskem prvenstvu je Cambrai Gregorja Ropreta še vedno na vrhu prvenstvene lestvice, saj je še drugič slavil s 3:0, tokrat doma proti Poitiersu.

Tine Urnaut je z Zenitom iz St. Peterburga vpisal drugo zmago. Foto: FIVB

Sara Đukić je morala v tem krogu nemškega prvenstva z USC Muensterjem priznati premoč Allianz Stuttgartu, je pa naša blokerka dobila priložnost za igro ter v drugem in tretjem nizu v statistiko vpisala dve točki z napadom in en as. Druge zmage se je s Cannesom veselila Eva Zatković, in sicer z 1:3 na gostovanju pri Marcq en Baroeulu. Prvič je slavil Vandoeuvre Nancy, katerega članici sta Nika Markovič in Mojca Pene. Slovenki ob zmagi s 3:0 nad Beziersem nista dobili priložnosti za igro.