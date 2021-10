Možič navdušil, a zvezdniška Perugia je bila premočna, Šternovi ugnali prvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štajerski sprejemalec Rok Možič, ki se je pred sezono preselil v Italijo in je že v pripravljalnih tekmah v dresu Verone kazal odlične igre, je tudi v začetku prvenstva upravičil svoj prihod v kolektiv.

Devetnajstletnik je s soigralci Verone, ta je na domačih tribunah po dolgem času lahko pozdravila navijače, pričakal zvezdniško Perugio. Gosti so v prvih dveh nizih prevladovali (25:18, 25:19), tretjega so dobili gostitelji (25:22), četrti pa je na razliko pripadel lanskim podprvakom (25:23), ki po dveh srečanjih ostajajo stoodstotni. Verona, ki ji je še na drugi zaporedni tekmi nasproti stalo moštvo, ki je v zadnji sezoni igralo vsaj v polfinalu, je še drugič izgubila. Znova je največ točk dosegel prav Možič, ta se je ustavil pri številki 24, vsa ekipa jih je zbrala 59, v napadu je bil 66-odstoten.

Na drugi strani sta jih Kubanec s poljskim potnim listom Wilfredo Leon in Matthew Anderson vpisala 19, naziv MVP srečanja je pripadel Simoneju Giannelliju, ki se je z nazivom najkoristnejšega igralca lahko pohvalil tudi po finalu preteklega evropskega prvenstva, v katerem je s soigralci po tie-breaku ugnal Slovence.

Piacenza Tončka Šterna je vknjižila drugo zmago, na kolena so spravili prvaka. Foto: FIVB

Do drugih zmag sta prišla še Trentino, ki je v prvem krogu ugnal prav Možičevo Verono (18 točk), in Piacenza Tončka Šterna, ki je po petih nizih strla branilca naslova Lube Civitanova. Slovenski korektor je v igro vstopil v prvem, tretjem, četrtem in petem nizu.