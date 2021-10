ACH in prvaki do tretje zmage, Panvita zaustavila Salonit, Calcit se je znesel nad Krko

V 3. krogu državnega prvenstva so odbojkarji ACH Volley s 3:0 premagali Triglav in ostali stoodstotni. Tretjo zmago so vknjižili tudi prvaki iz Maribora, ki so s 3:0 ugnali Črnuče. To pa ni uspelo Salonitu, ki ga je na domačem parketu premagala Panvita. Pokalni prvaki iz Kamnika so prišli do prve zmage, s 3:0 so odpravili Krko.

Salonit je bil po dveh krogih prvi na lestvici. Po prvem nizu tekme v Murski Soboti je kazalo, da bo tam tudi ostal, saj ga je dobil kar s 25:12. Dobro mu je kazalo tudi v drugem, pred končnico je še vodil z 19:17. A sledili so servisi Kanadčana Connorja McConnella, ki so s pomočjo bloka domačim zagotovili pet zaporednih točk in vodstvo, ki je zadostovalo za izenačenje. To je domače napolnilo s samozavestjo, v naslednjih dveh nizih so nadzorovali položaj od začetka do konca, to pa predvsem zaradi dobrega servisa oziroma slabega sprejema tekmecev.

Kranjčani so se ACH Volleyju enakovredno upirali le v drugem nizu, ko so nekajkrat tudi vodili, nazadnje z 19:18. Toda favorizirani gosti so bili v zaključku dovolj zbrani, da so prišli do vodstva z 2:0, izkoristili so tretjo zaključno žogo. V tretjem nizu pa so gostitelji povsem popustili, Ljubljančanom, pri katerih so priložnost dobili tudi igralci, ki so na prvih tekmah malo igrali, so vzeli le 11 točk. Najboljši posameznik tekme je bil gostujoči korektor Nikola Gjorgiev, dosegel je 19 točk, dosegel pa tudi pet asov.

Mariborčani so tretjo zmago nanizali v Črnučah. Foto: OK Merkur Maribor

Prvaki iz Maribora v Črnučah niso imeli večjih težav, čeprav so tekmo slabo začeli. Domači so na začetku povedli z 10:6, nato pred končnico tudi 19:15, toda potem je Sebastijanu Škorcu uspela menjava, rezervist Tit Kovačič je s svojimi servisi, dosegel je tudi tri ase, poskrbel za osem zaporednih točk in s tem tudi zmago v nizu. V drugih dveh nizih je šlo Mariborčanom lažje, kljub temu pa so imeli nihanja v igri, zaradi katerih Škorc zagotovo ne more biti povsem zadovoljen.

Najbolj zanesljivo zmago so zabeležili igralci Calcita Volleyja, ki še vedno igrajo brez Mitje Gasparinija. Krka niti v enem nizu ni bila niti blizu presenečenja, slabo je igrala tako v napadu kot v obrambi.