Prvi cilj je zlati niz, v tem bo treba imeti še kanček sreče

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo na domačem parketu danes odigrale povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij lige prvakinj proti Prometeju iz Dnipra. Kamničanke so na gostovanju izgubile z 1:3 (23, -21, -21, -23), zato za napredovanje v tretji krog potrebujejo zmago s 3:0 ali 3:1. Na ta način bi prišle do zlatega niza, v katerem bi iskale priložnost za končno zmago in vstopnico za 3. krog kvalifikacij.