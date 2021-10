Kamničanke za dobro predstavo niso bile nagrajene

Slovenske državne prvakinje so zelo dobro začele prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij lige prvakinj, ko so bile večinoma v vodstvu, v končnici pa so izkoristile tretjo zaključno žogo. Nadaljevanje za kamniško ekipo ni bilo tako uspešno. V domači ekipi so se razigrale njihovi sprejemalki Katerina Dudnikova in Bohdana Anisova ter korektorica Heidy Casanova Alvarez, ki so predstavljale največjo težavo za Calcit Volley. Ob tem so Kamničanke naredile tudi preveliko število lastnih napak, kar 32, domačinke le 20.

Pri Kamničankah je bila z 22 točkami najučinkovitejša Olivera Kostić Brulec, Lucie Charuk se je izkazala z 19 točkami in s petimi bloki.

Varovanke Gregorja Rozmana bodo povratno tekmo gostile v sredo.