Mariborčani uspešni na Slovaškem, ACH drugo zmago lovi v Avstriji

Slovenski državni prvak OK Merkur Maribor je v Bratislavi prišel še do tretje zmage v novi sezoni srednjeevropske lige, člani ACH Volley, za katerimi je šele ena tekma lige MEVZA, na kateri so zmagali, pa gostujejo pri Waldviertelu, ki je na prvih dveh obračunih dvakrat zmagal.

Čeprav so varovanci Sebastijana Škorca v Bratislavi niso igrali v polni postavi, so brez večjih težav prišli do nove zmage, s katero so zadržali vodilni položaj na lestvici. Vrhunske predstave sicer niso pokazali, v njihovi igri je bilo precej nihanj, so bili prav vseh elementih boljši od tekmecev, tako da zmaga ni bila niti v enem trenutku ogrožena.

Že začetek tekme je pokazal, da je razlika v kakovosti na strani gostov. Hitro so si priigrali vodstvo z 9:5, toda domači so z dobrimi servisi rezultat spreobrnili v svojo korist. A vodstvo 11:10 je bilo njihovo zadnje v nizu. As Urbana Planinšiča je prednost vrnil na stran Štajercev, do konca niza pa je niso več izpustili iz rok.

Tudi v drugem nizu so gosti nekajkrat že zanesljivo vodili, nazadnje z 22:18, toda nato naredili nekaj napak, tako da so domači s štirimi zaporednimi točkami izenačili. Toda nato je reči v roke vzel Ahmed Ihbajri, njegove tri točke v napadu so zadostovale za vodstvo 2:0.

Tudi v tretjem nizu ni šlo brez nihanj, na koncu so ga Slovenci celo izgubili, kar pa jih je razjezilo do te mere, da so tekmece v četrtem povsem "razbili."

V mariborski vrsti sta bila z 21 točkami najučinkovitejša Ihbajri in Žiga Donik.