Pleško ob vrnitvi v Tivoli poražen na derbiju

Nadaljuje se slovensko odbojkarsko prvenstvo za moške. Na papirju najbolj zanimivo tekmo - štela je dvojno (tako za državno prvenstvo kot za srednjeevropsko ligo MEVZA ) - smo spremljali v Tivoliju, kjer sta se v derbiju kroga udarila serijski prvak ACH Volley, ki je lani izgubil primat, in aktualni pokalni zmagovalec Calcit Volley. Kamničani, ki jih v tej sezoni s trenerskega mesta vodi Matija Pleško, še lani trener Ljubljančanov, so po uvodnem porazu proti prvakom iz Maribora tokrat izgubili tudi pri oranžnih zmajih. Bilo je 3:1. Zmage so se veselili tudi aktualni prvaki iz Maribora, ki so doma s 3:0 ugnali kranjski Triglav.

Ekipi zagotovo nista pokazali vseh svojih sposobnosti, videlo se je, da je šele začetek sezone in da morata še precej reči popraviti. Oboji so precej nihali, Ljubljančani so slabo odigrali prvi niz ter ga tudi izgubili. So se pa v nadaljevanju vendarle popravili, kar je bilo ob konstantnem sprejemu dovolj za zmago, s katero so se vsaj delno maščevali za poraz v lanskem pokalnem tekmovanju.

Kašić: Ostali smo mirni

"Takoj, ko smo dvignili raven svojega sprejema, smo popravili tudi igro v napadu in to je tisto, na čemer bomo morali še veliko delati. Dobro je, da po izgubljenem prvem nizu nismo izgubili glave. Ostali smo mirni in prišli do ugodnega rezultata. Zavedamo se, da je bila pot do zmage nekoliko lažja, saj ni igral Mitja Gasparini. Ko se bo vrnil on, bo Calcit Volley drugačna ekipa, čeprav ga je Miha Bregar odlično zamenjal. Verjetno je pred nami še veliko medsebojnih tekem, prvenstvo bo še dolgo in do konca negotovo. Čudim se le, da v Sloveniji po treh osvojenih srebrnih kolajnah v šestih letih na tribunah ni več gledalcev, ker se resnično igra zelo dobra odbojka," je po tekmi dejal trener domačih Mladen Kašić.

Pleško: Verjamem, da bodo kmalu sledile tudi zmage

Matija Pleško je še v pretekli sezoni vodil Ljubljančane. Foto: Vid Ponikvar "Morda smo prvi niz odigrali še predobro, vedel sem, da bomo v takšnem tempu težko nadaljevali, ko pa smo za malenkost padli na sprejemu, je bila tudi učinkovitost v napadu slabša. Na drugi strani so se domačini v tem elementu igre dvignili, v prvem nizu so imeli zahvaljujoč tudi našemu bloku in obrambi le 18-odsotno učinkovitost. Med tednom smo imeli preveč težav, saj Jan Klobučar in Danilo Pavlović nista mogla trenirati, to pa se nam je še kako poznalo v igri. Vse pohvale si zasluži Miha Bregar, ki je po 'poklicu' bloker, a je tokrat odlično igral na korekciji. Poskušali smo, vedeli smo, da bo težko, hkrati pa sem fantom dejal, da igrajo lahko sproščeno. V prvem nizu nam je to uspelo, v nadaljevanju žal ne. Ne ostane nam drugega, kot da ostanemo pozitivni, moramo trenirati naprej in verjamem, da bodo kmalu sledile tudi zmage," pa ostaja optimističen trener Calcita Matija Pleško, še lani na klopi ACH.

Pri domači ekipi je bil najbolj razpoložen korektor Nikola Gjorgiev, dosegel je 19 točk, 17, od tega tri neposredno s servisom, jih je dosegel Alen Šket, 12 jih je prispeval novi kapetan Jan Pokeršnik. Tudi pri Kamničanih sta najučinkovitejša igralca dosegla 19 oziroma 17 točk, najučinkovitejši je bil Miha Bregar, ki je na korektorskem mestu zamenjal še ne povsem zdravega Mitjo Gasparinija, dve manj je v statistiko vpisal Martin Kosmina.

Drugo zmago so zabeležili tudi aktualni prvaki. Foto: OK Merkur Maribor

Do druge zmage tudi prvaki

Tako kot ACH je tudi Merkur Maribor zabeležil drugo prvenstveno zmago. S 3:0 (26, 20, 18) je premagal Hišo na kolesih Triglav. Prva polovica tekme je bila izenačena, v prvem nizu so v končnico s prednostjo dveh točk vstopili Kranjčani, ki pa prednosti niso zadržali. Do izida 18:18 je bil izenačen tudi drugi niz, ki pa so ga na koncu vendarle zanesljivo dobili gostitelji. Ti so še najlažje dobili tretji niz.

Pri Mariborčanih, ki so igrali brez madžarskega reprezentanta Rolanda Gergyeja, je 21 točk dosegel Ahmed Ihbajri, 15 jih je prispeval Filip Kovačević, 13 pa Žiga Donik, slednji je v ekipi zamenjal Madžara. S štirimi bloki se je spet izkazal tudi Jan Kržič. Pri Gorenjcih je bil z 12 točkami najučinkovitejši kapetan Janko Bregant.

Salonit z zmago na vrh

Na vrh prvenstvene lestvice je skočil Salonit, ki ima med tremi ekipami s šestimi točkami najboljši količnik med danimi in prejetimi točkami. Tokrat je s 3:0 (22, 21, 21) premagal Črnuče. Kljub gladkemu porazu so se gosti favoritom dobro upirali, to velja predvsem za prvi in tretji niz. V prvem so celo vodili z 22:21, a izgubili zadnje štiri točke, v tretjem pa so držali korak do izida 18:18.

Maric Vrtovec je k zmagi prispeval 15 točk, še eno več je na drugi strani dosegel Črtomir Bošnjak.