Mariborčani drugo zmago lovijo proti Slovakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: OK Merkur Maribor

Mariborčani gostijo slovaški Spartak Myjava. Foto: OK Merkur Maribor

Odbojkarji OK Merkur Maribora v sklopu srednjeevropske lige MEVZA gostijo slovaški kolektiv TJ Spartak Myjava. Mariborčani imajo na računu eno tekmo in eno zmago, v 1. krogu so bili uspešni na gostovanju v Kamniku, Spartak pa je na domačem terenu klonil proti drugi slovaški ekipi VKP Bratislava.