Prepuščajo vlogo favoritinj, a imajo tudi same svoje načrte

Slovenske državne prvakinje si bodo v prihodnjih tednih poskušale zagotoviti tretji nastop v ligi prvakinj, v kateri so v lanski sezoni nastopile tudi z nekaj sreče. Čeprav so v drugem krogu priznale premoč poljski ekipi LKS Commercecon Lodž, so se v najmočnejše klubsko tekmovanje uvrstile po tem, ko je Uraločka iz Jekaterinburga odstopila od tekmovanja.

To je bil zanje drugi nastop v ligi prvakinj, do tretjega bodo poskušale priti prek ukrajinskega Prometeja in v primeru zmage v dveh tekmah v tretjem krogu še v boju z boljšo ekipo iz para Mladost Zagreb in Viteos Neuchatel. Varovanke Gregorja Rozmana so povsem osredotočene na tekmi z Ukrajinkami.

"Dejstvo je, da sta tekmi s Prometejem naš prvi cilj sezone. Velik del priprav na novo sezono smo posvetili prav tema tekmama, ki bosta morda še celo težji od lanskih tekem v ligi prvakinj. Naredili bomo vse, da bomo že v Dnipru igrali na visoki ravni, še na višji pa bomo morali prihodnjo sredo, ko bomo igrali doma. O ukrajinski ekipi vemo veliko, nanjo smo se temeljito pripravili. Vem, da bodo dekleta dale vse od sebe, videli pa bomo, kaj nam bo to na koncu prineslo," je pred ponedeljkovim večernim odhodom v Ukrajino v klubski mikrofon dejal trener Kamničank.

"Ukrajinkam z veseljem prepuščamo vlogo favoritinj, čeprav jim bomo že na prvi tekmi poskušali prekrižati račune," pravi trener Gregor Rozman. Foto: Klemen Brumec

Ukrajinke z okrepitvami odločno po ligo prvakinj

Prometej vodi selektor bolgarske reprezentance Ivan Petkov, ki je pred leti z Maritzo iz Plovdiva dosegal odlične rezultate v ligi prvakinj. Bolgar je s seboj pripeljal še tri izkušene bolgarske reprezentantke, podajalko Nasjo Dimitrovo, blokerko Laro Kitipovo in prosto igralko Žano Todorovo. Velika nevarnost bo na Kamničanke pretila s korektorskega položaja, saj je prišla Kubanka Heidy Casanova Alvarez, s katero je predlani Eva Mori igrala v francoskem La Cannetu.

"Pred nekaj dnevi so se okrepili še s kitajsko sprejemalko. Vse to samo govori o tem, da so v Prometeju čvrsto odločeni, da se uvrstijo v ligo prvakinj. V to so vložili veliko denarja, vendar imamo tudi mi svoje cilje. Ukrajinkam z veseljem prepuščamo vlogo favoritinj, čeprav jim bomo že na prvi tekmi poskušali prekrižati račune," še pravi Rozman.

"Dejstvo je, da so pričakovanja eno, realnost pa čisto nekaj drugega, toda ko smo na igrišču, smo lahko zelo nevarne," pred srečanjem pravi kapetanka. Foto: Klemen Brumec

"Pričakovanja so eno, realnost nekaj povsem drugega, a lahko smo nevarne"

Ta v Dnipru ne bo mogel računati na obolelo Fatoumatto Sillah, v ekipi bo tako Manca Lenart, ki ob sobotnem zmagovitem uvodu v novo sezono državnega prvenstva ni igrala. V vrstah slovenskih državnih prvakinj računajo na Evo Mori in Olivero Brulec Kostić, tu so še Lucille Charuk, Andjelka Radišković, Katja Mihevc in Leja Janežič, preostale igralke so mlajše, tako da bo za večino teh to prvi nastop v kvalifikacijah lige prvakinj.

"Dolgo se že pripravljamo na tekmi z Ukrajinkami. Prepričali smo se lahko, da gre za izkušeno ekipo, ki je nevarna z vseh položajev. Prepričana pa sem, da bo naša igra na veliko višji ravni, kot je bila v soboto, in da smo jim lahko enakovredne. Dejstvo je, da so pričakovanja eno, realnost pa čisto nekaj drugega, toda ko smo na igrišču, smo lahko zelo nevarne. Ker bo povratna tekma v Kamniku, bo na prvi tekmi večji pritisk na domači ekipi, kar bi bila lahko naša priložnost. Pomembno bo, da bomo igrale neobremenjeno, predvsem pa borbeno in nepopustljivo," pred dvobojem z Ukrajinkami razmišlja kapetanka Calcit Volleyja Olivera Brulec Kostić.