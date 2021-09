Kamniška ekipa narejena "po šolsko", Mariborčanke upajo, da bo bolje kot lani

"Naša sestava ekipe je letos narejena po šolsko, po knjigah. Jedro ekipe je ostalo enako, je izkušeno, njemu pa smo priključili mlade, zelo nadarjene igralke. Zaenkrat vse deluje obetavno, seveda pa bomo morali vložiti veliko dela in energije, da bomo prišli tja, kamor vsi skupaj želimo. Zavedamo se vloge favorita, od tega ne želimo bežati, čeprav za nas pomeni neko breme. Naš cilj je napredovati, se povezati in uigrati, želje po lovorikah pa ne skrivamo. Mislim, da smo zaenkrat na dobri poti, da v vseh tekmovanjih pokažemo, kar javnost od nas pričakuje," je optimističen trener prvakinj Gregor Rozman.

"Novi trener Bruno Najdič je znan po dobrih rezultatih, dve igralki sva že delali z njim, preostale pa zdaj spoznavajo njegovo trdo delo. On je zagotovo lahko faktor, zaradi katerega se tehtnica lahko prevesi na našo stran," meni kapetanka Nove KBM Branika Brina Bračko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Upam, da bo letos lažje s sestavo ekipe. Lani smo trikrat menjali igralke. Zdaj nadaljujemo, kjer smo lani končale, ob koncu lanske sezone smo bili že na kar dobri ravni, upamo, da bo letos še bolje. Z izjemo podajalke v ekipi ni velikih sprememb, z novo organizatorko se bomo morali še bolje uigrati. Novi trener Bruno Najdič je znan po dobrih rezultatih, dve igralki sva že delali z njim, preostale pa zdaj spoznavajo njegovo trdo delo. On je zagotovo lahko faktor, zaradi katerega se tehtnica lahko prevesi na našo stran," meni kapetanka Nove KBM Branika Brina Bračko.

Šempeter ostal brez jedra ekipe

"Pred nami je zahtevna sezona, ostali smo brez jedra ekipe. Pet let smo krojili vrh slovenske ženske odbojke, to je še vedno naša želja, a bo to s pomlajeno ekipo težje kot v preteklih sezonah. Rezultati na pripravljalnih tekmah so obetavni, bomo pa videli, kako bodo mlade punce prenesle pritisk pravih tekem. Definitivno vsaj v naši dvorani nikomur ne bo lahko, saj smo znani kot gostitelji, ki se ne predajamo in imamo tudi dobro podporo občinstva. Prvenstvo želimo končati vsaj na šestem mestu," pravi strokovni vodja ekipe Sip Šempeter Sebastijan Cilenšek.

Novogoričanke praktično z mladinsko ekipo

"Praktično bomo igrali z mladinsko ekipo, vsaj na začetku prvenstva nam zaradi poškodbe ne bo mogla pomagati Polona Marušič. A jaz verjamem v svoje punce, če bodo upoštevale, kar smo se in se še bomo dogovorile, bomo imele zanimive tekme z vsemi. V pripravljalnih obračunih smo bili proti drugim videti kot otroci, a smo uspele premagati tudi resne tekmice, polne izkušenj in višine," pravi trenerka GEN-I Volleyja Majda Čičić.

V Grosuplju želijo ponoviti lansko peto mesto

"Tudi naša ekipa je mlada, jedro pa je ostalo isto. Novinke smo uspeli priključiti, da so lahko zraven. Naš cilj je, da ponovimo lansko sezono, premagamo kakšno boljšo ekipo in ponovimo peto mesto, z malo sreče pa še kaj več. Med sezono bomo potrebovali malo več počitka, kot smo ga imeli v določenih obdobjih lani," so želje trenerja ATK Grosuplja Matije Slobodnika.

Krimovke z višjimi cilji

"Lani smo imele cilj obstanek, letos je ta malo večji, najprej četrtfinale, nato polfinale, želimo, da bi tudi Ljubljana po dolgem času dobila dober rezultat. Bomo videli, kako nam bo šlo, ekipa je mlada, vzdušje je odlično. Na tem bomo gradili," o ciljih pravi kapetanka Krima Mojca Deželak.

Foto: Miloš Vujinović / Sportida

V Kopru ostajajo skromni

"Punce so bile v pripravljalnem obdobju marljive. Če bomo nadaljevali s takim delom kot ekipa, mislim, da bomo napredovali. Zaenkrat v pričakovanjih ostajamo skromni, naj nam da delo moč, da pridemo čim višje," pravi trener Luke Koper Miodrag Stojaković.

Prevetreni Ankaran se želi izogniti boju za obstanek

"Ekipo smo dobro prevetrili in sestavili, kot smo si želeli. Največja moč ekipe bo vzdušje, v klub je prišla neka nova energija. Šli bomo korak za korakom, brez velikih pričakovanj. Z željo po igri, z željo, da se imamo dobro, da uživamo. Seveda pa bi se radi tudi izognili boju za obstanek," pa so želje trenerja Ankarana Sebastijana Mikše.