Začenja se nova sezona, glavna favorita ACH in Calcit Volley

Z moškim evropskim prvenstvom se je minuli teden končala reprezentančna odbojkarska sezona, reprezentanti so se brez pravega odmora podali v klube, eni v stare, drugi v nove. Že konec tedna se začenjajo prvenstva, tudi slovensko. V tem se razmerje moči ne bo veliko spremenilo, spet bosta favorita ACH pri moških in Calcit Volley pri ženskah.

Ljubljančani, serijski prvaki, so morali lani po dolgem času predati krono državnih prvakov, osvojili niso niti pokalnega naslova, zmaga v srednjeevropski ligi pa je bilo za ambiciozno vodstvo kluba, ki ima najvišji proračun, premalo, da bi lahko bilo zadovoljno z izkupičkom. Zato so se po sezoni odločili za korenito prenovo ekipe, ki bo na papirju spet najmočnejša v ligi.

Mašić namesto Pleška, ta v Calcit

Namesto Matije Pleška jo bo vodil izkušeni Hrvat Mladen Mašić, v klub sta se vrnila tudi dva slovenska reprezentanta. Libero Jani Kovačič se je vrnil iz Italije, Alen Šket pa iz Merkur Maribora, ki je lani z njegovo pomočjo premagal ACH v finalu končnice prvenstva.

Jani Kovačič se je vrnil v ACH. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Vodstvo kluba je okrepitve poiskalo tudi na področju nekdanje Jugoslavije, tako so v Ljubljano privabili črnogorskega reprezentančnega sprejemalca Nemanjo Peruničića, srbskega blokerja Nemanjo Mašulovića, srbskega podajalca Vuka Todorovića, ki bo zamenjal Gregorja Ropreta (slovenski reprezentant se je preselil v Francijo), in makedonskega korektorja Nikolo Gjorgijeva.

Pleško po odhodu iz ljubljanskega kluba ni bil dolgo brez službe. Iz kamniškega Calcita so že kmalu zatem sporočili, da bo na klopi zamenjal Gregorja Jerončiča, da bo on tisti, ki bo poskušal tako želeni naslov pripeljati pod kamniške Alpe. Umirjeni strateg bo imel na voljo dokaj nespremenjeno, izkušeno ekipo, ki je lani osvojila pokalni naslov, v polfinalu prvenstva pa po ogorčenem boju izgubila prav proti ACH Volleyju. Matija Pleško se je iz ACH-ja preselil v Kamnik. Foto: Vid Ponikvar

Kamniški klub so zapustili Tomasz Hebda, Rok Jerončič in reprezentančni bloker Sašo Štalekar, ki je odšel v Grčijo, ekipi pa sta Pleško in novi športni direktor Tomi Šmuc priključila nekaj mladih nadarjenih igralcev na čelu z mladinskim reprezentantom Nikom Mujanovičem, ki je nekaj tekem odigral že lani, finskega reprezentanta, blokerja Tommija Siiriläja in srbskega sprejemalca Danila Pavlovića.

Mariborčani na prvi pogled izgubili največ

Prvaki, odbojkarji Merkur Maribora so na prvi pogled izgubili največ. Motorja ekipe Roka Možiča, ki je bil klub mladosti vodja na igrišču, pred sezono pa odšel v Italijo, bo težko nadomestiti, prav tako Šketa, v ekipi tudi ni več Ukrajinca Jevgenija Kisiljuka, Jerneja Detele, Jana Muleca in Filipa Uremovića. Namesto njih bodo zaigrali Madžar Roland Gergye, Srb Filip Kovačević, Janez Kržič, prišel je z Brezovice, Uroš Pavlović, lani še igralec ACH Volleyja, in Rok Bračko.

Mariborčani so ostali brez pomembnih členov, Sebastijan Škorc je ostal na trenerskem mestu kluba, ki bo igral tudi v ligi prvakov. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Največja vrednost ekipe ostaja trener Škorc, tudi pomočnik slovenskega selektorja Alberta Giulianija, ki priznava, da bo v boju s konkurenti težko obraniti naslov, a se ne predaja, trdi, da se z zagnanim delom lahko da storiti veliko. Tudi zamuda, ker zaradi reprezentančnih obveznosti ni bil ves čas pripravljalnega obdobja z ekipo.

Preostale ekipe bodo poskušale napraviti kakšno presenečenje in se boriti za četrto mesto. Lani ga je osvojil Salonit, ki bo s praktično nespremenjeno ekipo, zapustil jo je nekdanji hrvaški reprezentant Fran Peterlin, preselil se je v Krko, poskušal uspeh ponoviti, na isto mesto pa zagotovo ciljajo tudi druge ekipe.

Panvita Pomgrad bo to poskušala z novim korektorjem, nekdanjim članom mlade kanadske selekcije, Connorjem McConnellom, Krko je poleg Peterlina okrepil Žiga Čopi, prišel je iz Hoč. Novinca pri Hiša na kolesih Triglavu sta Žiga Kumer, Kranjčanom ga je posodil ACH, in njegov kolega iz mladih reprezentančnih selekcij Tilen Pušnik, njega so se sposodili pri Calcitu. Še najmanj ambicij imajo Črnučani, ki si bodo z mlado sestavo poskušali priboriti obstanek v elitni druščini.

Pričakovati gre, da bodo imele glavno besedo Kamničanke in Mariborčanke

Tudi v ženski ligi strokovnjaki ne pričakujejo večjih premikov. Najbogatejša kluba, Calcit Volley in Nova KBM Branik, bosta spet imela glavno besedo, Mariborčanke, ki so lani na začetku prvenstva imele kar precej težav, verjamejo, da bodo prvakinjam iz Kamnika letos bolj enakovredne in da bodo vsaj ogrozile njihov primat. Garancija za to bo najuspešnejši trener v zgodovini kluba, Bruno Najdič, ki je po daljšem odmoru spet prevzel vodenje bankirk. Kamničanke branijo naslov v ženski konkurenci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vodstvo kluba se je po lanski sezoni - na klopi jo je končal Samo Miklavc -, zahvalile obema tujkama Danijeli Đžaković in Andjelki Veselinović, tudi tokrat bodo prvenstvo začele z mladimi silami, klub pa ob podajalki Evi Pogačar, ki je zapustila Calcit, ne izključuje še kakšne okrepitve.

Za te pa je že poskrbelo vodstvo Kamničank. V klubu se je vrnila reprezentančna podajalka Eva Mori Pavlović, iz Nove Gorice je pripeljalo Gambijko Fatumato Sillah, iz Grosupljega Manco Lenart, iz ljubljanskega Vitala pa Nejo Čižman.

Bruno Najdič je znova poprijel za trenersko taktirko Mariborčank. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vodilnima ekipama so lani najbolj nagajale igralke Sip Šempetra, v Savinjski dolini upajo, da bo tako tudi letos, ko so v ekipo pripeljali nekaj novih, doslej v članski konkurenci še neuveljavljenih igralk, bodo pa zelo pogrešali nekdanjo reprezentančno organizatorko igre Mojco Božič.

Visoke cilje so si zastavili tudi v Novi Gorici, pri ekipi GEN-I Volley, h kateri sta se iz Kamnika vrnili Špela in Polona Marušič, eno od blokerskih mest bo zasedla iranska reprezentantka Soudabeh Bagherpour, iz Šempetra sta prišli libero Katja Banko in blokerka Lara Rituper.

Precej sprememb je bilo tudi pri Ankaranu, iz Kopra so prišle Tina Kaker, Dajana Smolnik in Teja Kolbl, iz Nove Gorice Maja Forštnarič, iz Šempetra Anastazija Žnidar, iz Grosupljega Tajda Lovšin. Močno spremenjeno ekipo imajo tudi v Kopru, Krim in Grosuplje pa še naprej stavita na mlade igralke, katerih cilj bo obstanek v ligi.