Po lanskem neuspehu odločeni, da vrnejo naslova

Odbojkarji Merkurja Maribora in Calcita Volleyja so lani prekinili dolgoletno dominacijo ACH Volleyja na slovenskih igriščih. Prvi so vzeli naslov prvakov, drugi pokalnih zmagovalcev, Ljubljančani pa so trdno odločeni, da letos naslova vrnejo v Tivoli. V ta namen so prevetrili ekipo in tudi zamenjali trenerja, Matijo Pleška bo nasledil Hrvat Mladen Kašić.

"Naš cilj so vedno domača naslova, zmaga v srednjeevropski ligi in dobri nastopi v Evropi. Lani ciljev nismo izpolnili, a to nismo ocenili kot katastrofo. Res da po dolgih letih ne bomo igrali lige prvakov, toda z igranjem v pokalu challenge se odpirajo drugačne priložnosti za dokazovanje. Po koncu lanske sezone smo se takoj zganili, naredili analize in krenili v prenovo ekipe in strokovnega štaba. V okviru proračuna visokega okrog milijona evrov smo sestavili ekipo, verjamem, da sta športni direktor Aleš Jerala in trener izbrala igralce, ki bodo cilje izpolnili," je za uvod v novinarsko konferenco poskrbel predsednik kluba Rasto Oderlap.

Veseli vrnitve Kovačiča in Šketa

"Ekipo smo sestavljali skupaj z novim trenerjem. Ta je bil prisoten že konec lanske sezone, tako da si je lahko ogledal lanski finalni turnir pokala. Dolgo časa sva si izmenjavala informacije in na koncu nam je uspelo pripeljati igralce, ki si jih je želel in ki so bili na našem radarju. Še posebej sem vesel, da sta se v klub vrnila reprezentanta Jani Kovačič in Alen Šket. Mislim, da imamo dobro ekipo, kombinacijo mladih in izkušenih igralcev, ki bo sposobna izpolniti cilje. Prioriteta bo zagotovo vrnitev državnega naslova," je dejal direktor Jerala.

Večina okrepitev prihaja s področja nekdanje Jugoslavije, tako so v Ljubljano privabili črnogorskega reprezentančnega sprejemalca Nemanjo Peruničića, srbskega blokerja Nemanjo Mašulovića, srbskega podajalca Vuka Todorovića, ki bo zamenjal Gregorja Ropreta (slovenski reprezentant se je preselil v Francijo), in makedonskega korektorja Nikolo Gjorgijeva.

Trener Kašić je z igralci in tudi njihovim delom zaenkrat zadovoljen, a pravi, da se vedno da še bolje. Prisega na trdo delo, o rezultatskih pričakovanjih noče govoriti, trdi, da bodo ob dobrem delu uspehi prišli sami.

Pokeršnik zadovoljen s trenutno formo

Da se zaenkrat na treningih dobro dela, je potrdil tudi novi kapetan, izkušeni sprejemalec in nekdanji reprezentant Jan Pokeršnik. "Ker smo lani izgubili domači lovoriki, bomo še dodatno motivirani. Že lani smo bili po neuspehu trdno odločeni, da naslova vrnemo," pravi Jan Pokeršnik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Mislim, da že zdaj dobro delujemo, pričakujem pa, da bo forma rasla. Odigrali smo prijateljsko tekmo z Dobom, izid je bil sicer neodločen, a ni bil v prvem planu. Mislim, da imamo letos res široko klop, kakovostne igralce, dokazati pa se moramo tudi kot ekipa. Prepričan sem, da smo precej močnejši kot lani, igrali bomo hitrejšo odbojko kot do zdaj, verjamem, da bomo s servisi lomili tekmece. Ker smo lani izgubili domači lovoriki, bomo še dodatno motivirani. Že lani smo bili po neuspehu trdno odločeni, da naslova vrnemo, Calcit Volley in Merkur Maribor spoštujemo, tudi letos imata odlični ekipi, toda mi smo prepričani, da smo boljši," je optimistično razpoložen sprejemalec, ki se je zaradi igranja odbojke na mivki ekipi priključil pozneje.

🔥 FULL HOUSE 🔥

V oranžnem gnezdu Hale Tivoli so zbrani vsi zmaji. 🐉💪#orangedragons pic.twitter.com/mfHmcZF0wY — ACH Volley Ljubljana (@ACHVolley) September 27, 2021

Tudi kapetan posebej ne obžaluje dejstva, da ne bodo igrali v ligi prvakov: "Vsekakor si vsi želimo igrati v ligi prvakov, toda tudi v drugih evropskih pokalih se igra kakovostna odbojka. Tudi v pokalu challenge so dobre ekipe, že prvi tekmeci, Ukrajinci, bodo zelo zelo nevarni. Potem so tu še ekipe iz najmočnejših lig. Vseeno pa mislim, da spadamo med štiri najboljše ekipe v tem pokalu, zato bo glavni cilj polfinale, želja pa zmaga."

Državno prvenstvo se sicer začne že to soboto, ko bo ACH Volley gostoval pri Panviti Pomgradu v Murski Soboti.