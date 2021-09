ACH Volley in Calcit Kamnik branita lovoriko

Ženski del lige se bo začel 18. septembra z obračunom med hrvaškim prvoligašem, ekipo OK Marina Kaštela, in madžarsko Vasas Obudo iz Budimpešte. Devetega oktobra pa sledi prvi slovenski derbi. V Kamniku se bosta udarila Calcit Volley in Nova KBM Branik, tekma pa bo štela tudi za domače prvenstvo.

Moški bodo prvo tekmo lige MEVZA igrali 30. septembra, ko bo na sporedu avstrijski obračun med UVC Holdingom Graz in Union Raiffeisen Waldviertlom. Drugega oktobra pa nas čaka slovenski derbi, ki bo tudi tokrat v Kamniku, med seboj pa se bosta pomerila Calcit Volley in OK Merkur Maribor. Že teden dni kasneje, devetega oktobra, bo v Hali Tivoli potekal še derbi med aktualnim prvakom srednjeevropske lige ACH Volleyjem in Calcit Volleyjem.

V ženski konkurenci bodo naslov branile odbojkarice kamniškega Calcita. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dvokrožnemu tekmovanju sledi zaključni turnir

Moštva bodo v prvem delu prvenstva igrala po dvokrožnem sistemu, tri najuspešnejše ekipe po rednem delu in gostitelj zaključnega dela tekmovanja pa se bodo v okviru turnirja najboljše četverice med seboj pomerili za odličja. Kje bosta potekala zaključna turnirja, bo znano konec leta.

"Vesel sem, da nam je v lanski sezoni kljub pandemiji covid-19 uspelo izpeljati prvenstvo. Še posebej pa sem vesel, da bomo letos spremljali tudi obračune ženskih ekip. Ob tem se v tekmovanje vračajo ekipe iz Slovaške in Madžarske, in komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vse tekme si bo tudi v letošnji sezoni mogoče ogledati prek spletnih prenosov. Da bi tekmovanje spremljalo še več ljubiteljev odbojke, pa smo poskusno sklenili še sodelovanje s Fantasy Volleyballom," je dejal Karl Hanzl, predsednik združenja MEVZA.