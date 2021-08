Škorc zadovoljen z ekipo pred novo odbojkarsko sezono

V klubu ostaja trener Škorc in njegovi tesni sodelavci: pomočnik trenerja Alen Kranjc, statistik Tomo Dukarić, fizioterapevt Matic Fras, vodja pisarne in marketinga Matjaž Kramberger ter izvršni direktor kluba Matjaž Strdin.

"Treningi potekajo v zelo dobrem vzdušju," je povedal glavni trener in dodal, da ekipa v dvorani zasleduje skupni cilj. "Vsak dan dajemo svoj maksimum, prikazujemo dobro igro in posledično verjamemo v uspeh in zmage."

Ostali izkušeni domači, vrnil se je Bračko

V ekipi so ostali domači izkušeni igralci Uroš Planinšič, Alan Košenina, Žiga Donik, prav tako je ostal Libijec Ahmed Abulubaba Amhimid Ihbajri. Dodatno se je klub okrepil z novinci. Uroš Pavlović je prišel iz ACH Volleyja, Roland Gergye iz Madžarske, Filip Kovačević iz Srbije, Janž Kržič iz Brezovice.

V matični klub se je iz Hoč vrnil mladi 17-letni Rok Bračko, ki je z nekdanjim članom Maribora Rokom Možičem to poletje postal evropski prvak v odbojki na mivki za mladince.

Nov kapetan

Novi kapetan ekipe je postal Planinšič, ki že nestrpno pričakuje tekme pred občinstvom. "V začetku avgusta smo začeli priprave na novo sezono v ligi prvakov. Fantje smo prišli na začetek priprave polni energije, pripravljeni pokazati, da lanski uspeh ni bil slučaj, obenem pa se že veselimo prihajajoče sezone, v kateri upamo, da bomo lahko naše zmage proslavili tudi z domačimi navijači, ki smo jih lansko sezono zelo pogrešali," je dejal novi kapetan.

Uroš Planinšič je nov kapetan ekipe. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Novi igralci so se v ekipo že vključili, postopoma se navajajo na treninge in okolico v katero so prišli in verjamem, da se bo dobro vzdušje v ekipi kazalo tudi na tekmah, ki jih že vsi nestrpno pričakujemo," je še dodal Planinšič.

Na današnji skupščini je bil za novega predsednika upravnega odbora kluba izvoljen Blaž Pesjak, generalni direktor podjetja Merkur, ki je generalni pokrovitelj kluba.

Po skupščini je še izpostavil, da je pred klubom nova sezona, v kateri bo okrepljena ekipa z novimi igralci lahko pokazala ves svoj potencial in svojo pripravljenost na nove zmage.

Mariborčani so predstavili tudi novo celostno grafično podobo, ki bo klub osvežila in poskrbela za dodatno širšo prepoznavnost, je klub še zapisal v sporočilu za javnost.

