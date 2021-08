Slovenski ekipi v paraodbojki dobili tekmece na EP

Turčija bo od 16. do 24. oktobra gostila evropsko prvenstvo v odbojki sede, na katerem bosta prvič po letu 2001 nastopili tako ženska kot moška reprezentanca Slovenije. Ekipi sta na žrebu v Ankari zdaj dobili tudi nasprotnike, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenske odbojkarice so doslej osvojile devet medalj na evropskih prvenstvih, dve na svetovnih prvenstvih in trikrat nastopile na paraolimpijskih igrah. Zato na oktobrskem evropskem prvenstvu v Antalyi veljajo za ene od favoritinj za najvišja mesta. Slovenkam je žreb v konkurenci 11 reprezentanc namenil obračune v skupini A, v kateri se bodo pomerile s Turčijo, Finsko, Hrvaško, Nemčijo in Poljsko, v skupini B bodo Rusija, Italija, Ukrajina, Madžarska in Nizozemska.

Po dvajsetih letih bo na prvenstvu stare celine spet nastopila tudi slovenska moška reprezentanco, ki je na evropskem prvenstvu zadnjič nastopila leta 2001 na Madžarskem in osvojila osmo mesto. Po dolgih letih premora so Slovenci prvo uradno tekmo odigrali leta 2018.

V moški konkurenci bi morali biti v Antalyi po prvotnem scenariju evropski prvenstvi divizij A in B, a se je Evropska zveza za paraodbojko odločila, da zaradi koronskih razmer tekmovanje poenoti. Slovenija, ki bi morala nastopiti na prvenstvu divizije B, bo tako dobila priložnost za obračune z najboljšimi evropskimi reprezentancami. V skupini D bodo Slovenci igrali z Rusi, Hrvati in Čehi. V skupini A bodo nastopile Turčija, Nemčija, Srbija in Francija, v skupini B Ukrajina, Latvija, Nizozemska in Italija, v skupini C pa Bosna in Hercegovina, Poljska, Madžarska in Gruzija.