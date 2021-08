Za Kamničani že prvi pripravljalni tekmi

Tretja pripravljalna tekma Calcit čaka v petek proti Črnučam, še več prijateljskih obračunov pa bodo imeli v septembru, da bodo za začetek državnega prvenstva kar se da dobro pripravljeni. Že v prvem krogu, 2. oktobra, jim bodo nasproti stali kar državni prvaki, odbojkarji Merkur Maribora.

Ekipi, ki jo bo kot kapetan na igrišču vodil Mitja Gasparini, se je na treningih že pred časom pridružil tudi Danilo Pavlović, njihova letošnja okrepitev.

"Že slabe tri tedne treniramo dvakrat dnevno. Veseli me, da so se v poletnem premoru fantje držali navodil in da so individualno pridno trenirali, saj brez večjih težav sledijo treningom, ki so kar naporni. Sicer smo še vedno brez Jana Klobučarja in Tomija Siirilä, ki ju čakajo nastopi na evropskem prvenstvu," pravi Pleško, ki se je letošnje poletje po 17 letih vrnil v Kamnik. Pred tem je s Kamničani kot igralec osvojil svoje prve tri naslove državnega prvaka, enkrat je bil z njimi najboljši tudi v pokalnem tekmovanju.

"Na treningih tudi ob pomoči igralcev iz naše druge ekipe že igramo šest na šest, imeli pa smo tudi dve trening tekmi s Kranjčani, kjer pa ni šlo za običajno tekmo. Na obeh straneh je bilo veliko rotiranja, za vsako osvojeno točko pa je bilo treba narediti še najmanj dve, tri druge stvari. Da bi bila prisotna še večja tekmovalnost, smo na obeh tekmah sicer šteli točke, saj je prav, da igralci že isti trenutek lahko vrednotijo svoje delo na terenu. Podobno bo tudi na petkovem treningu s Črnučani," napoveduje Pleško.

Ekipo bo na igrišču vodil Mitja Gasparini. Foto: Grega Valančič / Sportida

Prve prave tekme septembra

Prve, tiste prave pripravljalne tekme, bodo v septembru. "Nekaj tekem že imamo dogovorjenih, tako bomo recimo 11. septembra, ko smo sicer najprej načrtovali turnir za pokal Kamnika, igrali z Merkur Mariborom. Ker bo Siirilä še na evropskem prvenstvu, nam bodo Kranjčani posodili enega blokerja, kajti Miha Bregar se bo prav ta dan ženil, tako da bomo ostali le na Diku Puriću. Sicer pa smo v dogovorih še z reprezentancami Katarja, Bahrajna, Kanade, čakamo tudi, kako bo s tekmo s SK Zadrugo Dobom, ki je nedavno tega ostal brez trenerja. Ampak ne glede na to, do začetka prvenstva bomo imeli na voljo dovolj tekem," zagotavlja Pleško.

Kamniške odbojkarje čaka izredno naporna sezona. Ob domačem prvenstvu in pokalnem tekmovanju, v katerem bodo branili letošnjo lovoriko, jih čakajo še tekme v pokalu CEV in v srednjeevropski ligi, v kateri bo devet ekip, so sporočili iz kamniškega kluba.

