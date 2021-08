Najdičeva ostaja na Madžarskem, a menja klub

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Najdičevo, ki je odbojkarsko pot začela v Novi KBM Branik Maribor in tam ostala vse do konca sezone 2018/19, je tretja sezona na tujem. Najprej se je preizkusila v romunskem prvenstvu, v katerem je igrala za CS Medgidio, lani je branila barve Fatum Nyiregyhaze, v prihodnji sezoni pa bo članica Bekescsabai Roplabda Sportegyesulet.

Kolektiv velja za enega najuspešnejših madžarskih zadnjih let, lahko se pohvali s šestimi naslovi državnih prvakinj in tremi pokalnimi lovorikami. V lanski sezoni je bila od BRSE uspešnejša le Fatum Nyiregyhaza, ki je osvojila dvojno krono, zanjo pa je igrala prav 26-letna Slovenka in s svojimi predstavami prepričala nove delodajalce.

"Na Madžarskem sem se že v lanski sezoni zelo dobro počutila. Liga je kakovostna, igra se na visoki ravni in pozna se, da na Madžarskem zelo veliko vlagajo v šport. Cilje si vedno postavim visoko, z BRSE si želim osvojiti oba naslova in prepričana sem, da so enaki tudi klubski cilji," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala Najdičeva.