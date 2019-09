Najbolj vroče vprašanje: kako do odbojkarskih vstopnic?

Po zmagah nad Bolgarijo in Rusijo v izločilnih tekmah evropskega odbojkarskega prvenstva slovensko izbrano vrsto pred selitvijo v Pariz čaka še ena tekma v navijaškem kotlu Stožic. V četrtek ob 20.30 se bodo kapetan Tine Urnaut in soigralci udarili z izbrano vrsto Poljske. O tem, da bo največja športna dvorana v državi razprodana, ne gre dvomiti, večje pa je vprašanje, kdaj se bo začela bitka za vstopnice.

Organizatorji so namreč v ponedeljek zvečer zaustavili prodajo. Zaznali so namreč močan pritisk poljskih navijačev, ki so po gladki zmagi nad Nemčijo (3:0) že vedeli, da jih čaka pot v Ljubljano. Vstopnic, katerih cena se sicer giblje od 18 do 30 evrov (70 evrov za VIP-ložo), še vedno ni mogoče kupiti.

Po naših informacijah se bo danes opoldne sestal organizacijski odbor in sprejel odločitev o tem, kdaj bo znova stekla prodaja vstopnic za četrtkov spektakel, ki bo dal odgovor na vprašanje, ali se bodo Slovenci nato v francosko prestolnico podali po zlato ali bron.

