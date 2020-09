Mnenja so, da se slovenski biser ni prav odločil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo ACH Volleyja priznava, da si je v tem poletju prizadevalo, da bi v svoje vrste zvabilo tudi velikega talenta iz Maribora Roka Možiča, a ga je 18-letni sprejemalec/napadalec znova zavrnil in ostal pri ekipi Merkur Maribor.

"V zadnjih dveh, treh letih smo pokazali veliko želje, da ga pripeljemo v klub, na drugi strani tega ni bilo čutiti. Menim, da je to zanj velika škoda ne glede na to, kako bo Maribor igral. Za vsakega mladega igralca, ki je v položaju kot on, je ACH Volley idealna odskočna deska za naprej," je povedal direktor oranžnih zmajev Aleš Jerala. "Odločil se je, kot se je. Odločitev je treba spoštovati. Želimo mu vse najboljše, sami pa smo vseeno zadovoljni s tem, kar nam je uspelo sestaviti," je dodal.

Rok Možič, ki je bil v tem poletju v igri tudi za odhod v Nemčijo, se bo že v prvem krogu 1. DOL pomeril z državnimi prvaki iz Ljubljane. Zagotovo bo še posebej motiviran pokazati Ljubljančanom, da se je prav odločil in ostal v ekipi Sebastijana Škorca. Obračun v Tivoliju bo v ponedeljek ob 18.30.

