Testiranj ne bo: "Enostavno nimamo finančnih sredstev"

"Vsekakor obstaja velik strah, da bi se kaj zapletlo. Vsaka prestavljena tekma bo podrla sistem in tega si res ne želimo."

V petek, 18. septembra, se bo začelo državno odbojkarsko prvenstvo. Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) budno spremlja, kaj se v Sloveniji in po svetu dogaja z epidemijo novega koronavirusa, reči se spreminjajo, na nekaterih tekmah bodo prisotni gledalci, na drugih ne, to bo odvisno od odlokov posameznih občin.

"Mi klube ne bomo omejevali, na tekmah bodo lahko prisotni gledalci, seveda v omejenem številu oziroma se bodo morali držati predpisov posameznih občin" je dejal generalni sekretar OZS Gregor Humerca, ki je potrdil tudi, da igralcev pred začetkom ne bodo testirali.

"Zato enostavno nimamo finančnih sredstev," je zatrdil Humerca in dodal, da če se bo pri kakšnem igralcu pokazalo, da je okužen z novim koronavirusom, bo morala v karanteno vsa ekipa, tekme pa bodo prestavljene.

"Vsekakor obstaja velik strah, da bi se kaj zapletlo. Vsaka prestavljena tekma bo podrla sistem in tega si res ne želimo. Da ne bi prišlo do podobnega položaja kot lani, ko je bilo nekaj pritožb na končni vrstni red, smo v statut zapisali tudi novost, v primeru prekinitve bo imelo predsedstvo vso pravico, da v skladu s položajem sprejme odločitev," je generalni sekretar izrazil bojazen, da ne bo vse potekalo po načrtih in željah.

"Potrebno bo veliko strpnosti, pogovorov. Potrebovali bomo pomoč klubov, na katere tudi apeliram, da se držijo navodil NIJZ," je na spletni novinarski konferenci, na kateri so klubi predstavili svoja pričakovanja, dejal Humerca.

Tekme v državnem prvenstvu bodo potekale po spremenjenem sistemu. Že od začetka bo sodelovalo vseh osem klubov, tudi tisti, ki bodo vzporedno igrali še v srednjeevropski ligi, po tekmah dvokrožnega sistema bo na sporedu končnica.

Naslov bodo branili odbojkarji ACH Volleyja in odbojkarice Calcita Volleyja.

