Mladim odbojkarjem dodatna spodbuda

Telekom Slovenije, dolgoletni podpornik slovenskih moških odbojkarskih reprezentanc, je 21 odbojkarskim klubom po Sloveniji podaril 108 profesionalnih odbojkarskih žog, so danes sporočili iz te družbe.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, bodo z donacijo odbojkarskih žog klubom omogočili boljše pogoje za treninge in tekme ter s tem prispevali k razvoju mladih talentov.

V sklopu sponzorstva letošnjega turnirja lige narodov v Stožicah so izpeljali aktivacijo za gledalce, ki so ugibali število žog v posebni škatli. Te žoge so zdaj razdelili 21 klubom, katerih primarni cilj je delovanje mlajših selekcij.

"V Telekomu Slovenije smo ponosni, da lahko podpremo razvoj mladih odbojkarjev. Upamo, da bodo te žoge pomagale mladim odbojkarjem pri njihovem razvoju in da bomo v prihodnosti videli še več slovenskih odbojkarjev na najvišji ravni. Ob tem naši reprezentanci želimo tudi uspešen nastop v Parizu," je povedal Rok Gorjup, direktor prodaje.

