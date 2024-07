Mija Šiftar odhaja v Stuttgart: Mislim, da je to pravo mesto zame in za moj razvoj

Slovenska odbojkarska reprezentantka Mija Šiftar bo kariero nadaljevala v Nemčiji. 18-letna sprejemalka bo okrepila zasedbo tamkajšnjih državnih prvakinj in pokalnih zmagovalk iz Stuttgarta, ki bodo v sezoni 2024/25 igrale tudi v ligi prvakinj, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Mlada slovenska reprezentantka Mija Šiftar se tako iz Francije, kjer je nazadnje branila barve ekipe Volley Mulhouse Alsace, seli v nemškega prvoligaša Allianz MTV Stuttgart. Slednji se je v lanski sezoni veselil kar treh lovorik. Ob naslovu državnega prvaka je namreč osvojil še nemški pokal in superpokal, visoke cilje pa ima tudi v prihajajoči sezoni.

Trener Stuttgarta Konstantin Bitter se zato še posebej veseli, da je Šiftar med številnimi ponudbami izbrala trenutno najuspešnejši nemški klub: "Mija je eden največjih talentov evropske odbojke na mestu sprejemalke. Čeprav je še zelo mlada, se je že večkrat dokazala. Še posebej na lanskih tekmah lige prvakinj proti Milanu in Vakifbanku. Mija bo pri nas imela priložnost za nadaljnji razvoj in to na ravni, na kateri se igra za lovorike, na kateri se oblikuje zmagovalna miselnost, a tudi v ekipi, v kateri bo imela čas, ki ga potrebuje za napredek."

Foto: VolleyballWorld

"Mislim, da je to pravo mesto zame in za moj razvoj"

Z visokimi pričakovanji v Nemčijo odhaja tudi Šiftarjeva, ki bo pred tem s slovensko izbrano vrsto konec avgusta nastopila v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026.

"Stuttgart je zelo močan klub z visokimi cilji in mislim, da je to pravo mesto zame in za moj razvoj. Zavedam se, da se bom morala dokazovati in se boriti za svoje mesto v ekipi, kar bo pripomoglo tudi k mojemu napredku. Poleg osebnega razvoja si želim tudi čim bolj pomagati ekipi, da pride do želenih rezultatov. Od sezone pričakujem, da bomo delali trdo in s tem poskušali doseči zadane cilje."

