Maribor ujel še perspektivna Gorenjca

V OK Merkur Maribor se selita brata Adi in Sani Adžović

Adi in Sani Adžović bosta v prihodnji sezoni igrala za Maribor. Foto: OK Maribor

Odbojkarski klub Merkur Maribor je v svoje vrste pripeljal talentirana brata Adija in Sanija Adžovića, ki sta do zdaj igrala za drugoligaško ekipo OK National Žirovnica.

Adi (187 cm), ki bo 19. novembra dopolnil 21 let, igra na položaju podajalca, njegov mlajši brat Sani (197 cm), ki bo postal polnoleten šele 3. novembra, je sprejemalec. Oba bosta v Mariboru ob igranju odbojke opravljala tudi šolske obveznosti. "Za odlično sodelovanje se zahvaljujemo vodstvu OK Žirovnica, ki ni povzročilo nikakršnih težav ob prestopu mladeničev v mariborski klub," so v sporočilu za javnost zapisali v mariborskem taboru.

"Vesel sem, da sta v naš klub prestopila brata Adžović. Sani je mlad in zelo perspektiven igralec, ki ima še veliko rezerv za napredek v vseh elementih igre. Gre za skoraj dva metra visokega 17-letnega igralca, na katerega v klubu računamo dolgoročno. Brat Adi je tudi mlad igralec, ki si zelo želi napredka in s svojim delom, trudom in zagnanostjo lahko da velik doprinos naši ekipi. Tako se tudi na Adija računa za daljše obdobje v OK Merkur Maribor," je podpis pogodbe z mladima Gorenjcema komentiral še trener vijoličastih Sebastijan Škorc.

Ekipa OK Maribor 2020/21: Igralci: Žiga Donik, Jan Mulec, Vid Koblar, Uroš Planinšič, Alan Košenina, Filip Uremovič, Aljaž Herman, Rok Bračko, Adi in Sani Adžović Trener: Sebastijan Škorc, pomočnik trenerja: Alen Kranjc

