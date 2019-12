ACH Volley je belo zastavo pozabil v Ljubljani

Oranžnim zmajem letos žreb skupin ni bil naklonjen. Dobili so tri ekipe, ki merijo na sam vrh, poleg nemških prvakov - ti blestijo tudi v letošnjem prvenstvu Nemčije, saj so na desetih tekmah izgubili le točko in hkrati le tri nize - še dve močni ruski ekipi Kuzbas Kemerovo in Novi Urengoj. Čeprav so se pred žrebom spogledovali z napredovanjem v izločilne boje, so morali znižati pričakovanja, a sami tega nočejo priznati.

"Vse tri ekipe so neverjetno močne, vrsto let že krojijo vrh evropske klubske odbojke, njihovi igralci pa tudi reprezentančni vrh. A če ne bi razmišljali o zmagah, bi bilo povsem brez zveze tekmovati. V današnji odbojki odločata servis in sprejem. Če se nekaj igralcem utrga na servisni črti in če držimo sprejem, ni ekipe, ki ji ne bi bili nevarni. Je pa res, da se to lažje zgodi v domači dvorani," je pred odhodom v Nemčijo dejal kapetan ekipe Rok Satler.

Rok Satler je zaradi poškodbe Andrije Vilimanovića prvi podajelec ACH Volleyja. Foto: Alen Hadžić

S tem se seveda strinja tudi glavni trener Matija Pleško, ki pa se vendarle še bolj zaveda zahtevnosti tekem v ligi prvakov. Še posebej prve, na katero njegova ekipa ni odpotovala optimalno pripravljena. Še v nedeljo je igrala tekmo srednjeevropske lige, slovenski derbi s Calcit Volleyjem, Pleško meni, da časa za pravo regeneracijo ne bo, že tako pa moštvo načenjajo tudi poškodbe. Te so dalj časa od terena oddaljile Mateja Köka, nekoliko manjše težave imajo prvi organizator igre Andrija Vilimanović in še nekateri.

Pleško je tudi že dobro preučil nemško ekipo, ogledal si je praktično vse tekme, ki so jih Berlinčani odigrali v nemškem prvenstvu.

"Zaradi tega je marsikatera noč minila brez spanja, toda to je moje delo. Videl sem, da so v narekovajih Nemci, igrajo le trije nemški reprezentanti, zelo dobra ekipa, na katero se je zelo težko pripraviti. Imajo praktično 13 enakovrednih igralcev, vsak ima ustrezno zamenjavo. Med tekmo lahko spremenijo taktiko tako v napadu kot v obrambi. Vemo, katera je udarna postava, je pa vprašanje, kateri igralci bodo začeli tekmo. Vemo, od kod nam preti največja nevarnost, a če bomo pozabili na enega ali dva igralca, nas čaka kazen. Svojo igro bomo poskušali prilagoditi razmeram na igrišču. Ena taktična zamisel praktično ne šteje nič," meni Pleško, ki se po eni strani drži za glavo, ko se ga spomni na tekmece v skupini, po drugi strani pa trdi, da so si take tekmece vsi tudi želeli.

Matija Pleško je dobro preučil nemško zasedbo, a prave šibkosti ni našel. Gre za vrhunsko ekipo, ki melje v nemškem prvenstvu, visoke cilje pa ima tudi v ligi prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kakšne so ambicije Berlina, pove podatek, da zanj igra odličen podajalec ruske reprezentance Sergej Grankin. Poleg njega so v moštvu štirje Američani, Pleško najbolj ceni izjemnega skakalca, korektorja Benjamina Patcha, ki trka na vrata prve postave ameriške reprezentance. Poleg njiju sta tu še francoski reprezentant Nicolas Le Goff, njegova rojaka Pierre Michel Puyol in Samuel Tuia, ki sta tudi že igrala za galske peteline, nemško reprezentanco zastopajo Moritz Reichert, Georg Klein in Julian Zenger, tujec je tudi Poljak Adam Kowalski.

