V živo: Eva Mori v mrzli Rusiji lovi novo zmago

Slovenske prvakinje po porazu v Kaliningradu čaka še težja naloga. V Maribor prihajajo večkratne svetovne in evropske klubske prvakinje.

"Vsekakor je igranje proti Vakifbanku nagrada za vsako igralko, ki ima to priložnost. Upam na dobro vzdušje, da bomo napolnili dvorano Lukno in da bodo mariborski gledalci izkoristili to priložnost in si ogledali vrhunsko odbojko v živo. Mislim tudi, da lahko prikažemo boljšo igro, kot smo jo v Kaliningradu, Vakifbank je favorit, ampak bo moral to dokazati tudi na terenu," pred dvobojem s štirikratnimi evropskimi prvakinjami razmišlja, Anita Sobočan.

Turkinje prihajajo v štajersko prestolnico zelo motivirane, saj so na prvi tekmi lige prvakinj klonile proti Scandicciju. "Za nami je težek poraz proti Scandicciju. Za nas je tekma proti Novi KBM Branik izjemnega pomena. Vsekakor bom poskusil nekaj novih stvari in videl, kako se bo obneslo na terenu. Pred ekipo je težek spored, po tej tekmi potujemo na klubsko svetovno prvenstvo, zato je ta tekma z vidika igre za naš še toliko bolj pomembna," je dejal italijanski strokovnjak na klopi istanbulskega velikana Giovanni Guidetti.

Liga prvakinj, 2. krog:

Skupina B:

Skupina A:

Skupina C:

Skupina D:

Skupina E: