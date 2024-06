Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 20.30 začela prvo tekmo domačega turnirja lige narodov v Stožicah. Njen tekmec bo Argentina, proti kateri želijo Gheorghe Cretu in njegovi varovanci z množico slovenskih navijačev proslaviti premierno uvrstitev na olimpijske igre. "Naredili bomo vse, da bo to vse skupaj čim prej potrjeno in dokončno," si romunski strateg na slovenski klopi želi, da bodo glede nastopa Slovencev v Parizu čim prej odpravljeni vsi dvomi. Vsi upajo, da bo to uradno že danes.

V Ljubljani in v Manili se začenjata tretja turnirja rednega dela odbojkarske lige narodov, po katerih bodo znani še zadnji udeleženci olimpijskih iger, prav tako pa se bo najvišje uvrščena osmerica tekmovanja uvrstila na zaključni turnir lige narodov. Ta bo med 27. in 30. junijem potekal v poljskem Lodžu.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je uvodna turnirja v Antalyji in Fukuoki opravila z rezultatsko odliko, na osmih tekmah je sedemkrat zmagala, edini poraz so ji zadali Japonci. Slovenci tako v Stožice prihajajo kot druga reprezentanca lige narodov, pred njimi so le Italijani. Sosedi sta si matematično že zagotovili olimpijske igre, uradne potrditve sicer še ni, se pa Slovenci veselijo, da bodo premierno olimpijsko vozovnico proslavili s svojimi navijači. Upajo, da bo to že danes.

Zvečer s kapami in maskoto? "FIVB tisti reprezentanci, ki si po izračunih FIVB tekom določene tekme ali z zmago na le-tej dokončno zagotovi mesto na olimpijskem turnirju, neposredno po zaključku tekme simbolično podeli kape in uradno maskoto olimpijskih iger," sporočajo pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

"Naredili bomo vse, da bo to vse skupaj čim prej potrjeno in dokončno"

Uvodni tekmec čete Gheorgheja Cretuja bodo ob 20.30 Argentinci, ki so prav tako na dobri poti, da si zagotovijo olimpijske igre. Reprezentanci sta se zadnjič srečali v lanski Ligi narodov, zmage s 3:1 pa so se veselili Slovenci. Ti so pred dvobojem z južnoameriško ekipo opozorili predvsem na pomembnost dobrega servisa, saj imajo tekmeci odličen sprejem.

Gheorghe Cretu si želi, da bi bili še zadnji dvomi glede olimpijskih iger kmalu še uradno končani. Foto: VolleyballWorld

"Za začetek igramo proti zelo kompaktni ekipi, katere igra temelji na bloku in obrambi. Gre za ekipo, ki je tehnično zelo dobro podkovana in ti ne podari nobenih daril, vse si moraš priigrati sam. A naši cilji ostajajo enaki, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. In od tekme do tekme razmišljamo samo o tem, za kar se borimo mi. Še vedno nimamo potrditve, da smo uvrščeni na olimpijske igre, niti še ne vemo, kdaj bomo to uradno dobili. Naredili bomo vse, da bo to vse skupaj čim prej potrjeno in dokončno. Ne želim, da veliko odstopamo od tega, kar smo naredili v zadnjih treh tednih. Še vedno nas čaka precej dela in iz tega razloga o naslednjih treh tekmah sploh še ne razmišljam, pomembna je samo prva," je v ponedeljek popoldan za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Cretu.

Ta bo imel na obračunu z Argetino na voljo celotno zasedbo s prvih dveh turnirjev v Antalyji in Fukuoki, z izjemo podajalca Dejana Vinčića, ki ima težave z mečno mišico in bo treniral po prilagojenem programu. Zamenjal ga bo Uroš Planinšič.

Hud zadnji boj za OI Srbe v Stožicah čaka hud boj za olimpijske igre. Foto: CEV Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je bilo tako še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. Italijani (369,30 točke) in Slovenci (335,03) so si matematično že zagotovili olimpijske igre, a bo to po pisanju STA uradno, če bodo proti Argentini osvojili en niz. Tudi sicer bodo pri FIVB potnike na OI sporočilo po koncu obeh turnirjev. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci (302,36), sledijo Srbi (251,55) in Kubanci (250,64), ki so trenutno na napačni strani lestvice. Med slednjima se v Ljubljani obeta hud boj za Pariz. Stanje na svetovni lestvici

V Stožicah začenjata Turčija in Bolgarija

Pred tekmo Slovenije in Argentine se bosta v Stožicah pomerili še Turčija in Bolgarija. Slovence v sredo čaka tekme prost dan, v četrtek ob 20.30 se bodo merili s Kubanci, v soboto ob 20.30 z Italijani, ki bodo v Ljubljani nastopili oslabljeni, v nedeljo ob 20.30 pa še s Srbi.

V Manili bosta danes obračuna Nizozemske in Brazilije ter Kanade in Japonske.

V Ljubljani se bosta za začetek ob 16.30 pomerili Turčija in Bolgarija. Foto: CEV

Zaključni turnir na Poljskem

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).

Slovenci želijo pripraviti čim boljše izhodišče pred zaključnim turnirjem, cilj so štiri zmage in prvo mesto na lestvici po rednem delu.