Slovenci se pripravljajo na soboto, Poljaki po tretjo zmago

Slovenski odbojkarji so ligo narodov na Japonskem odprli z zmago s 3:1 nad Srbijo, nadaljevali pa s porazom z 0:3 proti Bolgarom. Danes imajo v Nagoji tekmovanja prost dan, do konca tedna pa jih čakata še dve tekmi. V soboto ob 5.40 jim bodo nasproti stali člani druge reprezentance sveta, Francozi, v nedeljo ob 5.40 po srednjeevropskem času pa se bodo pomerili še z Iranom.

V Nagoji bodo na teren najprej stopili Kitajci in sobotni tekmeci Slovencev Francozi. Azijska reprezentanca je po dveh tekmah pri eni zmagi, s 3:2 je premagala Bolgarijo. Galski petelini so odigrali le tekmo proti Poljakom in jim priznali premoč z 1:3.

Bodo Poljaki zmagali še tretjič? Foto: Volleyballworld

Na drugem srečanju dneva na Japonskem bodo Poljaki (po Franciji in Iranu) tretjo zmago iskali proti Bolgarom, ki so pri eni zmagi. Zadnjo tekmo dneva bodo odigrali gostitelji in Srbi. Japonci so na edini tekmi s 3:0 odpravili Iran, Srbi pa so po porazu s Slovenci premagali Kitajce.

Na turnirju v Ottawi se bodo Nizozemci zoperstavili Nemcem, Italijani bodo po uvodnem porazu z Argentino zmago iskali proti Kubi, Kanadčanom pa bo nasproti stala Argentina.

Osmerica na zaključni turnir v Gdansk

V "skupinskem delu" lige narodov sodeluje 16 reprezentanc, vsaka odigra 12 tekem (na treh različnih turnirjih), po koncu tega dela se bo osem reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Zadnji zmagovalci lige narodov so Francozi.

Liga narodov, 1. turnir Petek, 9. junij Lestvica: