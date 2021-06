Neobremenjeno nad olimpijske prvake

Italijanski Rimini gosti med 28. majem in 27. junijem v ligi narodov 16 reprezentanc in več kot 120 tekem. Vsaka ekipa igra z vsako, torej, vsaka ekipa odigra 15 tekem. Najboljše štiri si nato zagotovijo nastop na zaključnem turnirju, ki bo 26. in 27. junija.

Slovenski odbojkarski reprezentanci po treh sklopih tekmovanja in devetih tekmah kaže odlično, s sedmimi zmagami in 19 točkami je trenutno na četrtem mestu. Če je bila uvrstitev v polfinale pred začetkom premiernih nastopov v tem tekmovanju pobožna želja, je z zadnjimi rezultati postala cilj. Slovenci so v tretjem sklopu na kolena spravili dve velesili, tako Francijo kot Rusijo, zmagovalko zadnjih dveh izvedb tekmovanja.

Foto: FIVB

"Nismo favoriti, zato bomo lahko igrali neobremenjeno"

Tudi uvod v četrti sklop bo izjemno zahteven, ob 19.30 jim bo nasproti stala Brazilija, ki je po devetih tekmah vodilna reprezentanca lige narodov. Aktualni olimpijski prvaki so osemkrat zmagali, a le Francozom je uspelo streti "brazilski oreh".

"Po takih odmevnih zmagah so 'apetiti' zrasli, a se moramo zavedati, da vse te tekmece v ligi narodov lahko premagamo le, če igramo na najvišji ravni in na vsaki tekmi damo zares vse od sebe. Sami smo že od začetka verjeli, da se lahko kosamo z vsemi reprezentancami. In če do tekem proti Kanadi, Franciji in Rusiji morda kdo še ni računal na to, da se lahko vmešamo v boj za najvišja mesta, pa zdaj absolutno vsi vedo, da se Slovenci bojujemo za tako želeni 'final four'. A pred nami je ogromno dela, najprej proti Brazilcem. Zavedamo se, da na tekmi nismo favoriti, zato bomo lahko igrali neobremenjeno. Želimo si nove zmage," pravi podajalec Gregor Ropret.

V sredo nad Avstralijo

Po torkovem obračunu z Brazilijo ne bo veliko časa za regeneracijo, saj se bodo že v sredo ob 13. uri udarili z Avstralijo, zadnjo ekipo, ki še nima točk in tudi ne zmage. V četrtek sledi še pomemben obračun z Iranom.

Liga narodov, 10. krog, Rimini Torek, 15. junij

19.30 Brazilija - Slovenija



Rusija - Srbija

Iran - Avstralija

Argentina - Bolgarija

Japonska - Nemčija

Italija - ZDA

Kanada - Poljska

Nizozemska - Francija



Preostali slovenski tekmi četrtega sklopa Sreda, 16. junij

13.00 Slovenija - Avstralija Četrtek, 17. junij

16.00 Iran - Slovenija