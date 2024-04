Najboljši Slovenec v spustu končal kariero

"Vsake poti je enkrat konec. Nikoli si nisem mislil da bom s športom, ki mi je predstavljal igro s katero smo z brati rasli skozi otroštvo, prerasel v profesionalno kariero. Potovati po svetu, spoznavati nove ljudi in samega sebe in ob tem še tekmovati na najvišjem nivoju dirkanja je bilo posebno doživetje. Nikoli mi ne bo žal za pot, katero sem izbral. Vsaka prevožena pot mi je prinesla nove izzive, spoznanja in priložnosti za osebnostno rast," je ob slovesu dejal Jure Žabjek, evropski prvak iz leta 2015. Ta bi lahko v kolesarstvu dosegel še veliko več, a so mu skozi športno pot nagajale poškodbe.